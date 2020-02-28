叙利亚政府军空袭造成33名土耳其士兵死亡 北约召开紧急会议

土耳其叙利亚军事冲突骤然升级，周四夜晚，土耳其军队驻扎在叙利亚受反对派控制的伊德利卜省的军队受到叙利亚政府军空袭，造成至少33人死亡，土耳其要求联合国安理会就此召开紧急会议，并且威胁将不再阻止叙利亚难民离开土耳其，北约今天在土耳其的要求下将就叙利亚问题召开特别会议。

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土耳其向叙利亚政权下达的撤离反叛军占领地的最后通牒将于明天周六截止，随着此一日期的临近，土耳其与叙利亚政府以及支持叙利亚政府的俄罗斯之间的战火冲突一触即发。



土耳其政府在俄罗斯空军的协助下对反叛军占领下的位于土耳其与叙利亚边境的伊德利卜省不断发动袭击，造成一百多万名叙利亚人流亡土耳其。土耳其政府要求叙利亚政府军在本月底之前之前撤离该地区，否则土耳其军队将采取军事行动。



土耳其总统埃尔多安还谴责俄罗斯继续支持土耳其政府军，违背了2018年土耳其与俄罗斯签署的停火协定。



北约秘书长今天宣布将在布鲁塞尔召开29个成员国代表会议，就叙利亚危机商讨对策，美国国务院发言人日前就伊德利卜危机表示坚决支持北约的盟国土耳其，要求叙利亚政府军以及支持叙利亚政权的俄罗斯与伊朗立即停止卑鄙的行为。



此外，叙利亚伊德利卜地区的人道危机日益加剧，联合国秘书长发言人杜加里克周三在纽约总部举行的记者上呼吁立即停火，保障对当地的人道援助，呼吁冲突各方尊重国际人道法。



越来越多的叙利亚难民涌入土耳其，已经承受了三百多万叙利亚难民的土耳其政府周四威胁将不在阻止叙利亚难民离开土耳其前往欧洲，与土耳其界的希腊近期加强了边界防卫工作。



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