黎巴嫩开始在海上展开钻井勘探

黎巴嫩于周四开始在地中海东部沿海进行首次海上油气勘探。因处于经济崩溃的边缘，黎巴嫩政府对此次勘探寄予极大希望。

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此次勘探的财团由法国石油集团道达尔（Total）牵头，将在地中海东部靠近黎巴嫩的海上第四区块进行首次勘探钻井。该海域共有十个区域。黎巴嫩政府迫切期待着深水作业的开始，希望能找到天然气和石油。

对于目前正经历着前所未有经济危机的黎巴嫩来说，本次勘探是一个福音，且其国内指控政治阶层腐败的抗议示威游行更加凸显了危机。此外，黎巴嫩负债累累、长期缺电动，本次勘探也是振兴经济且满足能源需求的一种方法。

不过，目前什么都还没确定下来。在第4区块海域开采天然气，在技术上是否可行，在经济上是否有利，还需要等两个月之后才见分晓。即使能够开采，天然气也不会在2027年前开始销售。

此外，勘探区域也有争议。以色列对由道达尔（Total）牵头的财团今年应在第9区块海域启动的钻探工程提出质疑。认为该区块的一部分位于与以色列有争议的海域，从技术上说，以色列和黎巴嫩还处于交战状态。

为解决这一争端，两国接受了美国的调解。道达尔（Total）集团保证，计划的勘探工作将在“争议区域之外”展开。

近年来，在地中海东部发现的天然气储藏，的确加剧了该地区已经紧张的冲突局势。如塞浦路斯与土耳其之间的争吵。在欧盟的支持下，塞浦路斯首都尼科西亚对土耳其在塞浦路斯进行的非法钻探提出异议。



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