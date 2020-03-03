内塔尼亚胡宣称在第三次立选中取得一生最大胜利

以色列2日再次举行的立法选举似乎终于有了一个可以走出僵局的结果。已经在位14年的总理内塔尼亚胡当晚宣称取得了他有生以来在重要的胜利。他的主要竞争对手蓝白党领导人甘茨当晚也对选举结果表示失望。

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这是以色列一年之内的第三次立法选举。前两次的投票活动分别在去年4月和9月举行，但每一次都因两个主要大党取得的议会席位不相上下，难以组阁，而无果而终，不得不组织第三次选举，以期走出政治僵局。

尽管检票工作尚未全部完成，但已经连续担任总理14年的内塔尼亚胡显然取得胜利。出口民调显示，它领导的政党-利库德集团可能赢得了36个或37个席位，超过最大反对党、国防军前总参谋长甘茨领导的中左翼蓝白党的32至34个议席。耶路撒冷一个研究中心负责人向法新社表示，尽管目前尚没有最终检票结果，但毫无无疑问，内塔尼亚胡这一次赢得了选民明确的支持。

根据选举委员会目前掌握的数据，这次选举投票率甚至高于前两次，达到71%。

倘若最终结果显示，利库德集团确实获得35个以上议席，这甚至是该党有史以来的最好纪录。从目前情况看，以利库德集团为首的右翼阵营有望掌握59个议席，距离议会半数只有两票之差。

在前两次投票中几乎与利库德集团平分秋色的蓝白党对这次选举结果深表失望。该党党魁，退役将军甘茨周二晚间表示，尤其是因为如今要面对的总理候选人因为贪污，利用职权等遭到司法追究。在以色列历史上，有这样一个在职政府首脑还是第一次。

的确，内塔尼亚胡在这第三次举行的选举中虽然获得胜利，但与前两次投票不同的是，以色列司法当局已经于去年11月正式对他提出起诉，相关审判3月17日就将开始。

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