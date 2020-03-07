沙特当局逮捕三名王室高级成员

法新社7日消息，沙特当局逮捕了至少三名王室高级成员。法新社引述美国《华尔街日报》的消息说，被捕人士包括沙特国王的亲兄弟艾哈迈德-阿卜杜勒阿齐兹亲王、纳伊夫亲王和纳伊夫的一个兄弟。此举显示出王储穆罕默德-本-萨勒曼的权力得到巩固。

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消息人士称，逮捕行动发生在周五清晨。当时皇家宫廷的警卫戴着口罩，身穿黑衣抵达了王室成员的家中将他们拘留。据悉，沙特王室法院将指控艾哈迈德-阿卜杜勒阿齐兹和纳伊夫“密谋政变以推翻国王和王储”。沙特政府尚未公开逮捕行动的细节，也不清楚是什么促使他们采取行动。彭博新闻社报道说，沙特驻华盛顿大使馆的官员拒绝置评。

报导分析认为，艾哈迈德和纳伊夫被扣是王储铲除异己和巩固权力的手段。艾哈迈德和纳伊夫曾经分别曾出任内政部长，主管军队和情报服务，其中纳伊夫与美国情报组织关系密切。纳伊夫曾一度是王储，直至国王萨勒曼改立儿子穆罕默德-本-萨勒曼为王储。2017年，萨勒曼国王改立王储，高级王室成员组成的宗法委员会有3人反对，其中一人是纳伊夫。据指，纳伊夫自此被监视和限制活动。此次沙特当局指控艾哈迈德和纳伊夫密谋策动叛变，推翻国王萨勒曼和王储穆罕默德。知情人士指，艾哈迈德和伊夫面临终身监禁或死刑。

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