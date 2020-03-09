无法偿还明到期12亿美元债务 黎巴嫩今正式违约

黎巴嫩总理哈桑·迪亚卜（Hassan Diab）在上周六3月7日说，政府决定停止偿还一笔即将在9日到期的12亿美元债务。这是黎巴嫩政府首次出现停止偿还欧洲债券的情况。同时，债务问题是黎巴嫩最近30年来面临最严重的危机，政府背负公共债务总额为大约895亿美元，包括大约310亿美元外债。据本台法语组消息，迪亚布总理将宣布一项紧急财政紧缩计划，此外，当地媒体称他并不准备向国际货币基金组织求援。

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迪亚卜7日在全国电视讲话中说，政府外汇储备已经降至“临界和危险”水平，且需要满足国内基本需求，因而停止偿还9日到期的12亿美元欧洲债券。

本台法语组报道指，这是黎巴嫩政府首次出现停止偿还欧洲债券的情况。然迪亚卜说，外债已经超出黎巴嫩所能负担的水平，这不是一个“轻松的决定，他并承诺将启动一项庞大的改革计划，尤其针对该国银行。

迪亚卜总理对经济和金融状况描绘得非常黑暗，接近真主党的Al-Akhbar日报强调说，他是第一位敢于描述灾难性经济和金融状况而又没有改善的黎巴嫩政府官员。 又指，现在是解决问题的时候了，不过如果没有真主党，什叶派阿马尔运动和自由卫国潮流的支持，迪亚布所提的解决方案将无法成功。

该报还称，政府似乎已排除使用国际货币基金组织（IMF）来解决危机的可能性。 但接近沙特阿拉伯的Al-Liwaa日报则表示，此举可能会“带来负面影响”。

黎巴嫩近年经济状况持续低迷，公共债务规模远高于国内生产总值，银行业资金紧张。迪亚卜在讲话中披露，黎巴嫩公共债务相当于国内生产总值170%，是全球负债最重国家之一。

自去年9月以来，黎巴嫩多家银行不断收紧美元现金提取及美元境外转账渠道，触发储户不满。全国去年10月中旬以后出现针对政府和银行业的示威，时任总理萨阿德·哈里里当月辞职。迪亚卜去年12月获总统任命组阁，今年1月21日正式就任总理。

哈里里之前曾获西方青睐，迪亚卜组阁则受到黎巴嫩真主党支持。路透社7日报道，暂时没有显现外国政府将紧急援助黎巴嫩的迹象，多个西方国家要求黎巴嫩首先施行国内改革，包括打击浪费及腐败。但两天前，迪亚卜在电视讲话中呼吁债权方与黎方作“公平”谈判，以重组债务。

现有分析透露，黎巴嫩政府正在向国际货币基金组织寻求技术援助而非金融援助，但若想获得金融支持，唯一途径是借助国际货币基金组织项目。

尽管，国际货币基金组织先前说多次，黎巴嫩政府需要采取财政紧缩政策，黎巴嫩多个政治派别却宣称不会那样做。

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