巴格达北部的塔季军事基地周六再度遭到火箭弹的袭击

法新社消息，伊拉克首都巴格达北部的塔季军事基地周六再度遭到火箭弹的袭击。来自伊拉克军方的消息说，有两名伊拉克军人在火箭弹的袭击中受伤。目前尚未有任何组织声称对此事负责。

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自去年10月底以来，美国在伊拉克的基地和设施总共遭遇了23次火箭弹的袭击。本周三晚间，巴格达北部的塔季军事基地已经遭遇过18枚火箭弹的袭击，导致两名美国士兵及一名英国军人丧生。塔季军事基地位于巴格达以北约27公里，包括美国在内的联军在此训练伊拉克安全部队。

联合国伊拉克援助团也发表声明，对于日前美国领导的联军遭遇袭击事件予以强烈谴责，声明表示， “这些持续不断的袭击是对伊拉克的一个明显和实质性的威胁，武装团体的流氓行为所构成的风险仍然是人们的一个持续关注”。

作为报复，美军周五凌晨轰炸了巴格达南部的巴比伦省。轰炸的目标是伊拉克真主党旅的五个弹药库。美国视伊拉克真主党旅为最激进的亲伊朗派系之一。美国国防部表示，空袭的目的是“降低该组织攻击以美国为首的国际联盟的战斗力。今年1月初，美国动用无人机发动空袭，杀死了伊朗圣城旅指挥官苏莱曼尼。伊朗随即对美国在伊拉克的设施发起袭击。此后，该地区局势一直处于紧张状态之中。

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