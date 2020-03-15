以色列司法部门推迟对内塔尼亚胡涉贪腐案的审判

据法新社报道，受新冠肺炎疫情影响，以色列司法部门把对该国总理内塔尼亚胡的涉嫌贪腐案审判推迟2个月。内塔尼亚胡原本应于3月17日因涉贪腐案而出庭接受审判。

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内塔尼亚胡目前正在试图组建一个全国团结政府，共同应对新冠肺炎疫情。以色列总检察长曼德尔卜利特2019年12月2日公布起诉书，以受贿、欺诈和违背公众信任3项指控起诉内塔尼亚胡，并给予其30天时间寻求豁免。内塔尼亚胡今年1月1日向议会提出申请寻求司法豁免权，1月28日又撤回这一申请。随后曼德尔卜利特正式向法院起诉。

新冠肺炎疫情在以色列的扩散令人担忧，目前该国累计确诊病例为193例，有近4万人在居家隔离中。内塔尼亚胡周六宣布，以色列所有文化场所、休闲娱乐场所、餐馆、咖啡厅等将从15日起至少关闭5周时间，但超市、银行、药店、加油站等基本服务将保持开放，政府将确保物资储备充足。

除此前已关闭的大中小学以外，以色列14日还宣布关闭该国特殊教育学校，禁止10人以上的聚会，要求公众彼此间保持2米的社交距离。以色列国防军14日晚指示所有部队人员15日早晨返回营地，并向预备役人员发出紧急动员令，以应对新冠肺炎疫情蔓延。

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