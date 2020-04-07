伊朗卫生部发言人称中国疫情数据为“苦涩的笑话”后改口

伊朗卫生部发言人贾汉普尔（Kianush Jahanpur）在4月5日的一场记者会上和一则推文中，批评了中国的新冠肺炎疫情数据，将中国政府公布的新冠疫情数字形容为一个“苦涩的笑话”。不久后，中国驻伊朗大使常华出面谴责这一说法，贾汉普尔也在稍后通过推特感谢中国。

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贾汉普尔在记者会上和推特上提出，“看起来，中国官方疫情数据是‘惨痛的笑话’，因为世界上很多人以为它（新冠病毒）只是像感冒一样，死亡人数较少。这是基于中国的报告，现在看来中国与世界其他国家开了一个苦涩的笑话”。他续称，“假如他们说，中国用两个月时间就控制住了疫情，人们应该认真考虑一下。” 贾汉普尔的这一言论随后在社交媒体上掀起轩然大波，他本人稍后又发推文说，“科学问题不能、也不应该与政治混为一谈”。

中国驻伊朗大使常华出面谴责这一说法，还指中国卫生当局每天举行记者会，说明疫情发展。常华说，“我建议你（贾汉普尔）仔细阅读他们的消息，再做出结论。” 或许是受到中方压力，伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维（Abbas Mousavi）当天晚些时候在推特上表达了对中国的感谢。他写道，“中国在抗击疫情中展现的勇敢、奉献和专业精神应该得到感谢”，“在这些艰难时刻，伊朗一直感谢中国”。

贾汉普尔此后也进一步表扬了中国。他周一在推特上写道，“在这一困难时期，中国对伊朗人民的支持令人难忘。”他还称，“伊朗政府和人民都很感激在疫情中与他们站在一起的国家”。此前，常华曾于3月28日在伊朗塔斯尼姆通讯社撰文“污名化中国是不负责任的！”，文章称，“中国和伊朗是全面战略伙伴，总是在彼此困难的时候相互支持帮助，坚定站在一起。”此外，伊朗卫生部4月6日宣布，伊累计确诊病例超6万例，当日新增确诊病例2274例。

自2月19日出现首例确诊病例以来，当前伊朗疫情尚处于集中暴发期，疫情上升、扩散势头尚未得到有效遏制。自3月11日以来，伊朗每日新增确诊病例均超过千人。截至3月21日，累计确诊病例已升至20610人。病死率也节节攀升，高达5.6%，仅次于意大利。3月15日以来，日新增死亡人数均超百人，累计病死1556人。

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