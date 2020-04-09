沙特宣布对也门停战15天 防新冠病毒扩散

沙特阿拉伯宣布对也门停战15天。面对世界上最严重的人道主义危机，阿拉伯半岛最贫穷的国家也门，至今尚未发现任何新冠病毒的病例。

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这个出兵也门，由沙特阿拉伯领导的军事联盟立场支持也门政府军，它宣布从巴黎时间4月9日上午11点起停火两周，以防止发生冠状病毒爆炸性的传播。

面对世界上最严重的人道主义危机的也门，是阿拉伯半岛最贫穷的国家。迄今为止，尚未有官方的感染新冠病毒疾病的案例。 但是人道主义组织担心，如果该国受到新的冠状病毒的影响，那将是一场灾难。 由于也门卫生系统贫瘠、脆弱，以及缺乏饮用水，也门此前已受到如登革热或霍乱等流行病的打击。

尽管联合国呼吁双方在3月达成停火，但饱受武装冲突之害的该国最近仍然暴力升级。一名沙特领导人8日发表声明说： “我们宣布从9日起停火两周。 我们期望反叛团体胡特主义者能接受。 我们正在为对抗新冠病毒疫情做准备。

受到伊朗支持的胡特主义反叛团体，并未立即对此提议作出反应。 沙特官员说，该联军坚决打算尊重停火的两个星期，但同时也保留万一又发生攻击事件时的自卫权利。 他补充说，如果胡特主义激进分子对联军此一动作采取“积极正面”的回应，停火可以延长。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯对军事联盟的这项宣布表示欢迎。

联合国的也门问题特使马丁·格里菲思也从中协助，他呼吁双方在不设任何先决条件下，真诚地进行谈判。

根据非政府组织的说法，这场在也门的战争已使成千上万人丧生，其中大部分是平民。据联合国称，约有2400万也门人，即该国三分之二的人口，需要人道主义援助。

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