以色列甘茨与内塔尼亚胡联合组阁 又告失败

以色列总统多给了内塔尼亚胡的竞争对手本尼·甘茨（Benny Gantz）和内塔尼亚胡两人48个小时，俾能完成一个全国联盟政府的组阁；但他们两人并未能在周四晚间延期的大限到期时，达成组阁协议。 现在，以色列总统可以要求议院推荐他另一位国会议员，以试图组成一个政府团队。所以以色列政治僵局至今仍然存在。

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由于这两位政治领袖未达成协议，按规定，以色列议会应提名一名新候选人，然后由该候选人在14天内组建一个政府。否则以色列将无法避免地要再度举行新的立法选举。

以色列在经历了16个月的过渡政府、三次立法选举，以及最不可能的曲折经历之后，周三晚上，现年70岁的本内塔尼亚胡和60岁的甘茨两人出现在犹太逾越节庆祝逾越节活动结束时。 两人周四发表了联合声明指出，称他们将在今天的晚些时候继续谈判。

在3月2日的议会选举后，在多数议员的同意下，以色列总统里夫林授予甘茨组成下届政府的任务。 后者令人感到惊讶地说，他同意与内塔尼亚胡组成一个政府团队；此前，他是拒绝的，因其指控内塔尼亚胡总理贪污腐败。

在过去的两周中，他们两人增加了彼此之间的对话程度，以至于以色列总统到了组阁限期，决定多给他们延长48小时协商时间。

过去几周当中，他们两人针对司法部长的人选问题导致关系紧张，因为这个未来的司法部长将主导内塔尼亚胡所涉及的一些司法案件的审判，例如他被指控涉嫌腐败，贪污和不信任等的三个案件。另外，他们两人对于国防部长的人选的分歧似乎仍然存在。

根据以色列DKV财团的一项研究，内塔尼亚胡除了因在领导对抗新冠病毒疫情扩大流行上，表现优异，受到民众支持肯定。此外，他还可以利用民众所持的观望主义，造成第4次立法投票选举可能性。那他至少可以一直掌权到那时。

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