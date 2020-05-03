以色列最高法院开始审理组建联合政府的问题

法新社消息，以色列最高法院星期天开始审理就涉嫌贪腐而受到司法指控的现任总理内塔尼亚胡是否有资格组建新政府以及他与新任议会议长甘茨领导的蓝白党达成的组建联合政府的协议是否合法的问题。

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在今年3月2日举行的以色列议会选举中，甘茨领导的蓝白党虽未赢得议会多数席位，但通过联合其他政党拿下组阁权。他改变了此前因内塔尼亚胡涉贪腐案件而不与其合作的立场，决定与利库德集团组建联合政府，双方进行了长时间的谈判。但与内塔尼亚胡合作的决定导致甘茨领导的原蓝白党联盟分裂。

法新社的报道说，以色列最高法院的11名法官星期天面带口罩，开庭审理此案，其中最关键的问题是一名因涉嫌贪腐而受到司法审查的人（即内塔尼亚胡）是否有资格领导下一届以色列政府。根据内塔尼亚胡与甘茨达成的协议，未来三年两人将先后担任总理，首先由内塔尼亚胡担任总理，为期18个月，然后甘茨接替总理一职，为期也是18个月。联合政府内的部长职位几乎由内塔尼亚胡阵营与甘茨阵营平均分配。

法新社指出，这一联合执政的协议遭到一些政党的反对，在特拉维夫就发生了反对者面带口罩而举行的示威活动，他们指控该协议违反了以色列的基本法。对内塔尼亚胡涉嫌贪腐一案的审理本来应当在三月举行，但因为新冠病毒疫情而被推迟。此前有分析指出，如果最高法院裁定涉嫌贪腐的内塔尼亚胡不能担任总理，甘茨就必须与他一起辞职，议会也将自行解散并举行新的大选。

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