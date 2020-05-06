在遭火箭弹袭击之后 以色列对加沙哈马斯组织进行还击

据法新社报道，以色列军方周三表示，以色列军队对加沙地带哈马斯组织的据点进行了打击，这是对从加沙地带向以色列发射火箭弹的还击。以色列军方发布的声明说，一辆以色列坦克向加沙北部哈马斯组织的三个军事据点进行了炮击。

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当地时间5月6日凌晨，从加沙地带向以色列南部发射了一枚火箭弹，在一片空地上爆炸，引发了红色预警，没有人员伤亡和财产损失的报告。这是今年3月27日以来从加沙地带发射到以色列境内的首枚火箭弹，不过巴勒斯坦方面并没有任何组织声称对此负责。

以色列军队随即用坦克袭击了加沙地带北部的三个哈马斯武装据点。加沙方面有消息证实确实有三个据点遭到打击，但目前尚没有任何人员伤亡的报道。哈马斯组织6日早晨宣布，加沙地带的一名哈马斯成员丧生，目前尚不清楚这名死者是否与以色列国防军的袭击有关。

法新社指出，在加沙地带，除了哈马斯之外，还有另外一些巴勒斯坦组织。此次向以色列发射火箭弹，正值以色列当局开始逐步取消因为新冠病毒疫情而采取的封闭措施。据报道，以色列最近还对叙利亚北部阿勒颇省一处军事目标发动导弹袭击，据总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”的消息，以军此次的袭击目标为叙军在萨菲拉地区的一处科研中心。以军曾多次以打击伊朗军事设施为由空袭叙利亚境内目标。

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