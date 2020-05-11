伊朗军舰在演习中误伤己舰  造成19死15伤

法新社消息，伊朗军方星期一证实，一艘伊朗军舰在阿曼湾进行军事演习时被另外一艘伊朗军舰发射的导弹意外击中，伊朗军方称此次事故造成19人死亡，15人受伤。

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伊朗军方在其官方网站中声称，5月10日下午，伊朗海军在阿曼湾的贾斯克港口附近举行演习时，参加演习的伊朗海军“科纳拉克”（Konarak）号支援舰被另一艘伊朗军舰发射的导弹击中。据伊朗媒体报道，“科纳拉克”号由荷兰建造，船重447吨，船长47米，自1988年起服役至今，载重量40吨，执行任务时通常配置20名舰员。这艘船2018年接受全面检修，能够发射海上反舰导弹。

美联社也援引伊朗国家电视台的报道说，这起事故于周日发生在位于阿曼湾的贾斯克港口附近，导弹击中了参加演习的伊朗海军“科纳拉克”号支援舰。伊朗国家电视台称此次导弹袭击是一起意外事故，“科纳拉克”号与目标距离过近。

伊朗塔斯尼姆通讯社在推特上说，“科纳拉克”号支援舰被巡防舰“贾马朗”（Jamaran）号被击中沉没。伊朗国家电视台的报道说，这是一场事故，起因是涉事支援舰负责在水中投放靶标，供其他演习舰船射击，其位置一直离导弹靶标过近。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，事故发生后，当地一家医院收治了12名水兵住院，并为另外三名负轻伤的水兵治疗。

法新社指出，这一事件发生在伊朗与美国关系紧张时期，在伊朗苏莱曼尼将军被美军无人机击毙之后，伊朗对美国位于伊拉克的设施进行了袭击。伊朗今年一月还击落一架乌克兰客机，导致176人死亡。