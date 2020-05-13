新冠疫情依然严峻之际蓬佩奥访问以色列讨论中东和平计划

据法新社报导，美国国务卿蓬佩奥访问以色列，于周三抵达耶路撒冷，这是两个月以来蓬佩奥首次出国访问，他将与以色列方面讨论区域安全问题，以及以色列兼併约旦河西岸计划。蓬佩奥还指责伊朗在中东地区制造恐怖。蓬佩奥将会晤以色列总理内塔尼亚胡以及即将上任的国防部长甘茨。

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以色列在过去一年间，举行了三次大选，但都无法产生决定性的多数政府。前不久内塔尼亚胡与甘茨达成协议，未来两人将先后担任总理，首先由内塔尼亚胡担任总理，为期18个月，然后甘茨接替总理一职，为期也是18个月。联合政府内的部长职位几乎由内塔尼亚胡阵营与甘茨阵营平均分配。以色列新政府将于本周四正式宣誓就职。

以色列新政府将于7月1日开始研究执行兼併约旦河西岸的计画，这是特朗普政府提出的中东和平计划的一部份。特朗普政府在今年1月提出引发争议的中东和平计划，同意以色列兼併犹太屯垦区以及约旦河西岸。巴勒斯坦方面强烈反对这一计划。

另外，据中东新闻网站“Al-Monitor”报道，中国议题也将是蓬佩奥此行的重点议题之一，其中包括一个敏感的主题：美方将试图阻止中国企业参与建造被称为“中东最大海水淡化项目”的一个海水淡化工厂。以色列《耶路撒冷邮报》12日评论称：“中美关系近期因疫情日趋紧张，以色列恐将面临更大压力。”