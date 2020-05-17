中国驻以色列大使杜伟在官邸内身亡

据多方消息显示，中国驻以色列大使杜伟当地时间5月17日早上于在位于特拉维夫近郊的赫兹利亚官邸内身亡。以色列外交部现已对这一消息加以证实，当地警方正在调查事件经过。

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据《耶路撒冷时报》报道，现年57岁的杜伟在今年2月抵达该国，出任中国驻以色列大使。他此前刚结束中国驻乌克兰大使任期。杜伟与妻子育有一个儿子，事发时他的妻子和儿子都不在以色列。另据《国土报》在当天报道，当地警方已就此案展开调查。有关方面未披露他的死因。以色列警方发言人表示，作为常规程序的一部分，警察正在现场调查事件。

以色列电视12台（Channel 12 TV）则引述不具名的紧急医护人员消息称，初步迹象显示，杜伟在睡梦中自然离世。以色列军方广播电台称，目前为止，没有迹象能使调查人员认为杜伟的去世与心脏病有关。以色列外交部主管罗腾（Yuval Rotem）已与中国驻以色列公参戴玉明通话，并表达了对杜大使去世的哀悼。罗腾称，以色列外交部将尽其所能在需要时提供帮助。据悉，杜伟12日刚于《耶路撒冷时报》发表了一篇题为“相信中国、以色列韧性”的文章。美国国务卿蓬佩奥随后于13日对以色列进行了短暂访问。

另据中国驻以色列大使馆官网介绍，杜伟在1962年10月出生，为山东诸城人，是法学硕士。他历任外交部科员、中国外交部欧亚司参赞、中国外交部政策规划司副司长兼外交部重要文稿起草办公室主任，以及中国外交部政策规划司副司长等职位。此外，据中国外交部官网刊登的消息显示，杜伟在生前曾于12日与以色列外交部主管多边事务的副总司长巴尔举行视频会议。通告指，双方就进一步加强两国在国际多边领域沟通和其他共同关心的问题交换了意见。