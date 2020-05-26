蓬佩奥游说生效？中企输掉以色列“中东最大海水淡化项目”竞标

自耶路撒冷方面消息，综合以色列《国土报》、《耶路撒冷邮报》等媒体5月26日报道，以政府在当天宣布，最终决定被称为“中东最大海水淡化项目”海水淡化工厂索里克二期工程由以色列当地IDE技术公司负责承建。

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《国土报》的报道提到，以色列水利局、财政部和能源部组成的联合委员会当天宣布了这一决定。该委员会称，IDE技术公司将以每立方米1.45新谢克尔（NIS）的价格出售淡化水，这是史无前例的低价。报道称，在整个运营周期内，这将为该国节省约33亿新谢克尔。《耶路撒冷邮报》也援引IDE技术公司投标书内容称，该公司承诺将以每立方米1.45新谢克尔的价格出售淡化水。该报注意到，这比当前所有的淡化解决方案便宜65阿高洛（1新谢克尔等于100阿高洛）。

报道还指出，索里克二期工程合同标的约为15亿美元（超过50亿新谢克尔），运营年限为25年。建成后，它每年可生产约2亿立方米的饮用水，将以色列海水淡化总产量提升至每年7.86亿立方米。据报道，以色列全国用水量的近85%来自海水淡化。此次赢得工程竞标的以色列当地企业IDE的主要竞标对手，是来自中国的和记黄埔水务国际控股公司（Hutchison Water International）。至于中企失去了这一合同的原因，《国土报》的报道指出，一位了解此事美国官员上周称，美国正在要求包括以色列在内的盟友与中国“断绝”在有安全风险领域的关系。

该报指，在蓬佩奥访以的十多天后，以色列政府宣布了这一竞标结果。蓬佩奥曾于13日对以色列进行了短暂的访问，并与该国总理内塔尼亚胡和副总理甘茨进行会面。据了解，索里克二期工厂位于特拉维夫以南15公里，靠近以色列空军帕尔玛西姆基地和以色列原子能研究中心(SNRC)。这一地理位置被认为是战略要地。此前，以色列电视13台记者巴拉克·拉维德曾援引多个外交渠道消息说，美国政府已要求以方重新评估和记黄埔的竞标过程，“发出了毫不含糊的信号”。蓬佩奥也在出访以色列前向《今日以色列报》指出，“我们看到以色列与中国之间的经济关系正在加强。”他提出，“我们希望就与之俱来的风险交换我们的看法。”