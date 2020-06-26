伊拉克破例逮捕数名袭击美驻伊目标的亲伊朗战士

25日至26日夜间，伊拉克当局下令逮捕了14名向驻伊拉克美国目标发射火箭弹的亲伊朗派战士。在伊拉克近期已经成为美国与伊朗角力的核心场所的背景下，这可以说是一次不同寻常的举动。

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自去年10月以来，伊拉克境内发生33起针对美国外交人员或军人的火箭弹袭击。但前任政府面对美国与伊朗夹击，反应无力，一直无法捉拿发射火箭弹的人员。5月7日宣誓就职的新总理卡迪米曾承诺要采取坚决行动。25日至26日夜间被派往首都巴格达南部什叶派民兵武装“真主旅”总部执行逮捕行动的，是伊拉克训练素质最高、也最亲美国的反恐精英部队。

在美国人看来，以火箭弹袭击美国目标的肇事者是伊拉克亲伊朗的激进派别的战士，尤其是“真主旅”的成员。 “真主旅”由于其人员之多以及训练素质之高而被看作是继伊朗革命卫队和黎巴嫩真主党之后，伊朗在中东地区可以依赖的第三支力量。

伊拉克军方在26日下午才宣布这次逮捕行动的消息，但没有提及被逮捕者的所属队伍。

“真主旅”与伊拉克政府关系暧昧。其行动通常不受伊拉克政府控制，但他们也是纳入伊拉克正规安全队伍的一个亲伊朗的民兵联合体的成员。

不过，该民兵联合体似乎近期与卡迪米新政府关系有所缓和。而且，该联合体一名负责人向法新社透露， 14名刚刚被捕的“真主旅”成员 已交由该组织的安全部门审讯。

一名政治学者向法新社表示，美国领导的盟军对伊拉克军方的这次逮捕行动非常满意。

伊拉克新政府6月11日起与美国展开战略对话，以确定伊拉克境内数千名美国驻军的去留问题。在此之前，伊拉克议会曾表决，要求美军撤离。 有消息显示，伊拉克总理正在为访问华盛顿做准备。