中朝朋友少 习近平金正恩哥俩好

中朝建政70周年，金正日与习近平互贺。习近平向“你、委员长同志“，金正恩向”总书记同志”“致以最热烈的祝贺和诚挚的祝愿”，在这朋友稀少的时刻，官媒重头报道了两位领袖的套话。

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朝鲜没有几个朋友，原因是自我封锁，直到近两年金正恩决定主动出击，与美、中、俄、韩领导人装样子谈“无核化”，才让国际社会熟悉。中国本来朋友还是有一些的，在西方也有，但在习近平治下，朋友越来越少也是不争的事实，这次大庆建政七十年，搞得那么轰轰烈烈，观礼台上独独不见一个外国贵宾，自毛、邓、江、胡以来好像没见过。

根据皮尤研究中心最新调查显示，全球民众对中国态度不同。欧美加日对中国很不友好。在亚洲，日韩受访者也普遍对中国持负面态度。但是，俄罗斯人对中国的态度最正面。

有人会告诉你，习近平还是有很好的朋友，俄罗斯总统普京就是一位。的确，习普近年互访频繁，在习近平一面，始终有着对前苏联的怀念，对“没有一人是男儿”出来拯救前苏联的怨恨；在普京一面，据分析就相当地权宜。一则意识形态上普京已无多少共产意识，且对前苏联罪恶痛恨不绝。普京需要中国，是因为他的大俄国梦造成的在欧美的孤立，吞并克里米亚引发的欧美制裁，需要中国的经济支持。另外，中俄国情大不一样，普京虽遭诟病，但国内毕竟有多种媒体，言论有时不畅通，但毕竟有言论自由，俄罗斯还有选举，尽管有时会发生大规模灌票的弊端；在中国，习近平通过修宪废除国家主席任期制，终身制路已铺平，这些两国完全不同，而且，许多调查也显示，俄罗斯民众一直希望靠近欧洲或者西方，自认是其中一员，而不喜太靠近专制的中国。

中国还有些靠“一带一路”维持的“老朋友”，被一些中国网民讥讽为一带一路大撒币。有些靠近中国的或者是需要或者是害怕，菲律宾总统杜特尔特就是这样，他的国民让他在南海领土上对北京坚持不让，但他明确表示，习近平把中国军队派过来，你们谁能抵挡住？

一位分析人士认为，跟中国交朋友并不容易，许多事情不是顺着国际规则去做，而是要服从中国统治者的心愿，稍微不合，就会被指责干涉内政。不要说，外国政要不好说话，一些国际品牌在中国做广告，广告用词、画面稍稍有点创意，也会冒着被指“辱华”的风险，意大利、美国等国的品牌已经有了这方面的教训。而且，在中国，领导人一旦不高兴，官媒看颜色行动，操纵舆论，大家一哄而上，铺天盖地，对方只好心里不情愿嘴上要认错，再不饶就逃窜。

在中国的一部分、香港危机越来越严重的时刻，中国的好朋友、真朋友越来越稀少的时刻，只要有一两个能说好话的友人，官媒就大报特报，缺朋友啊! 现在，连金正恩这个五年不跟习近平说话，但超大型团体操做得一点都不比中国差的领导人，就成了二十一世纪的“患难朋友”。其实，中国几任领导人都有跟朝鲜打交道的深刻经验，需要的时候就是“血谊”。

有网民说，“这种饿死本国人民多少万，造了几个使不上的弹的，也成了我党的好同志了“。