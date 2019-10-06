港人冒雨抗议禁蒙面法多人受伤

香港周日下午举行“向恶法说不”大游行吸引数十万港人冒雨上街抗议禁蒙面法，港警傍晚出动镇暴车与水炮车等适当武力，在湾仔与铜锣湾一带强力驱离，现场逮捕数十名戴口罩的黑衣男女青年。游行活动中共11人受伤。两名首度因蒙面被检控的男女今天出庭。

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香港反送中运动愈演愈烈，港府强推《禁蒙面法》更加激化民怨。综合香港《苹果日报》及台湾《中央社》消息，香港示威者周日在铜锣湾和九龙分别发起戴上口罩上街，参加“向恶法说不”游行。警方下午3时在金钟道发射催泪弹驱散民众，旺角警署内警方也向人群发射催泪弹。随后港铁陆续宣布关闭油麻地、九龙塘等多站。警方傍晚在湾仔制伏多人，至少20多人，其中不少只有10多岁。

据称，在湾仔与铜锣湾一带，港警晚上6时搭配催泪弹攻势，突采快速前进方式在鹅颈桥附近，制服并逮捕数十名黑衣示威者；现场有防暴警察挥舞警棍、喝斥在场拍摄被捕者的媒体。

面对港府刻意用“禁蒙面法”限制抗争，周日大游行的示威者并未退却，身着黑衣示威者依旧上街，在轩尼诗道路口、港铁旺角站外与太子站等地燃烧杂物。

香港5日零时起实施《禁蒙面法》，两名首度因蒙面被检控的男女今天将在东区裁判法院出庭。