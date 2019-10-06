贺卫方教授永久封号其弟或受株连 传遭刑拘

北京大学法学教授贺卫方个人微信帐号在中共建政70周年前夕被永久封号，今天网络传出其弟贺维彤被以非法持有恐怖主义物品罪名刑拘。

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对贺卫方的封禁类型是“限制登录，不可解封”，被封原因是“传播恶性谣言等违法违规内容”，内容不详。2017年5月，贺卫方遭遇禁言威胁时曾表示：“割断天下所有公鸡的喉咙，天还是要亮的，让我们等待天明。”从他被永久封号来看，他还没有看到天明。

最令人吃惊的消息是他的弟弟贺维彤被抓走的消息，网上流传着严华丰律师的一则短文：“仅仅因为在朋友圈转发了一条视频，贺维彤 (贺卫方老师的弟弟 )就被以非法持有恐怖主义、极端主义物品刑拘了。现在看来，传播、非法持有恐怖主义、极端主义物品罪也极易成为口袋罪，因为何为恐怖主义、极端主义，普通的公众是很难把握的。”

严华丰律师写到：贺维彤的案子是他和另一位律师仝宗锦代理。严律师表示，贺维彤是“9月30号被东城分局刑拘的，罪名是非法持有宣扬恐怖主义极端主义物品罪。目前所知事实上9月12号他在朋友圈发布了一个ISIS枪杀平民的小视频，维彤当然是痛恨恐怖主义的。”

微博上贺维彤的自我介绍是：图书策划编辑、图书装帧设计师、 法律类图片收集爱好者。

贺卫方则是知名度很高的自由派学者，但近年来已很难自由发表言论。去年5月18日『纽约时报』发表一篇对他的专访，贺卫方在采访中坦承：“现在我连在学术刊物发表论文都变的很困难。”贺卫方当时对习近平修宪取消国家主席任期感到震惊：“我没想到他们会那么着急，那么快。”在这次采访中，贺卫方还朗诵了了一位北京诗人的诗句，认为浓缩了时代精神：

“我们都是木头人，不许讲话不许笑，还有一个不许动，”“我就是死也要走在人的大路上。”

中共建政70周年前后，北京当局异常紧张，北京多处地区“天上禁鸟地上禁行”“三步一岗五步一哨”，对言论包括社交网络的控制打压更形严重。节日过后，这种紧张还在延续，据分析一个重大的原因是香港局势严重失控，中共四中全会在即，中共党内对习近平处理贸易战、香港问题的方式越来越不满。

贺卫方具体因为传播什么“恶性谣言”被永久封号，官方没有拿出证据，最近网上一直在传着他的旧文『国家和我』，文章阐述国、家、个人三者关系，也许这抵触了北京当局多年来进行的国家个人三位一体的洗脑教育？

另外，贺卫方多年前批评纳粹化倾向的一段视频最近也在广为流传，这位学者说：“我分析纳粹时期，德国唱的歌，和我们今天唱的红歌都很相似，‘高举我们的旗帜’，‘鲜血染红的旗帜’，‘跟着元首前进’，都是这类歌曲。这东西有某种相似性。我自己觉得有某种纳粹化倾向。”