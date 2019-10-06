香港12大专学生会声明：禁蒙面法毁法治建警察社会

针对港府订立禁蒙面法，香港12所大专院校学生会周日发出声明称，“港共政权的禁蒙面法制造白色恐怖、摧毁法治，宣告香港步入极权统治，进一步确立香港为‘警察社会’”。

广告 继续浏览后续

据中大学生会（CUSU）脸书专页，这份名为“不自由毋宁死声明”指出，大专学界强烈反对通过“禁蒙面法”，并对港共政权一手摧毁香港法治，一再强推恶法予以强烈谴责。

声明表示，禁蒙面法试图增加人民示威集会成本，制造白色恐怖，严重剥夺人民之自由；香港《基本法》未赋予行政长官直接立法之权力，亦无赋予其宣布进入紧急状态之权力。港共政权动用《紧急法》有违宪之嫌。此先例一开，将后患无穷。

声明指出，港共政权不断对外宣称，法例会交由立法会审议，但立法会根本无权废除由《紧急法》制订之法令。禁蒙面法的通过正式宣告香港步入极权统治，法治荡然无存，人民自由危在旦夕。

声明强调，禁蒙面法不适用警察，让原不受限制的警权进一步扩大。现时警察已是特权阶级、凌驾法律之上，可随意滥用暴力、滥捕无辜，而不必承受任何法律后果；禁蒙面法让警察更容易罗织罪名打压异己，进一步确立香港为“警察社会”。

声明最后指出，“不自由，毋宁死”。香港人早已为自由把生死置于度外，区区一条“禁蒙面法”，不但不会令人民恐惧，反激起我等捍卫自由尊严之决心。大专学界呼吁香港人勿向暴政低头，继续誓死抗争，直至荣光归于香港。