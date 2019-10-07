中美贸易谈判在即 调查担忧美国经济增长放缓

中美本周进行第13轮贸易谈判，根据周一公布的美国全国商业经济协会调查显示，经济学家们担忧美国经济增长放缓。

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中美新一轮贸易谈判预订本周10月10日到11日在美国华盛顿举行，美国全国商业经济协会调查显示今天公布最新调查显示，过半经济学家预计明年年末美国经济发展会出现放缓，这比上个季度的同样调查情况稍好。

专家们估计全球最大的经济体美国经济增长会放缓，出现从2016年以来首次降至2%以下的情况，第一季度下降3.1%。虽然美国就业市场情况良好，但是美国制造业从9月份下降到10年以来最低，服务业增长率也大幅放缓。

自从美国总统特朗普与中国开打贸易战以来，美国与欧洲经贸关系紧张加剧，公布的经济数据显示出对美国经济前景的担忧。

负责本次调查的牛津经济学院美国首席经济学家格雷戈里·达科表示，接受调查的经济学家们对明年夏天的美国经济前景表示悲观，虽然其中80%受调查者认为虽然经济发展放慢风险有所缓解，但是贸易保护主义的抬头，影响世界各国贸易政策，以及全球经济出现的放缓趋势对美国贸易有负面影响。

参加调查的69%的经济学家预估到2021年中期会出现经济衰退。美联储今年已经两次降息，而且可能将在10月底再次宣布降息以便刺激美国经济增长。

另外，美国企业因经济放缓受到压力，以及特朗普总统近期因“电话门”遭弹劾调查，会影响本周举行的中美新一轮贸易谈判。