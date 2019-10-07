北大教授贺卫方胞弟被指转发涉恐怖主义内容遭刑拘

中国著名法学家、北京大学法学院教授贺卫方的弟弟贺维彤，被指近日因在个人微信上转发涉及恐怖组织“伊斯兰国”视频，被警方以宣扬恐怖主义从家中带走遭刑拘。

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综合各方消息显示，贺维彤因9月12日在微信转发一条约10秒长的“伊斯兰国”（ISIS）枪杀平民的视频，而在9月30日遭北京公安局东城分局刑事拘留，罪名为非法持有宣传恐怖主义、极端主义物品。报道称，依据目前在中国实行的《刑法》规定，该罪最高可处3年监禁、拘役或管制和罚款。对此，明报在相关报道中引述贺维彤的代理律师夏楠表示，贺维彤“当然是痛恨恐怖主义的”；另一名代理律师仝宗锦则提出暂时不便评论，也不愿透露短片内容。还有认识他的网友称，贺维彤9月时曾发布一段香港“反送中”示威的影片。

报导指出，贺维彤的案件引发不少人士的关注。有律师在微信朋友圈提出，传播、非法持有恐怖主义、极端主义物品罪很容易成为“口袋罪”，因为普通大众很难掌握何为恐怖主义、极端主义。

另据香港电台周一报道显示，贺卫方就这一事件在接受记者查询时表示，弟弟贺维彤上星期日凌晨在北京寓所遭警方带走，他不方便对此事发表看法。贺卫方认为弟弟在朋友圈发表的言论激烈，但并不涉及恐怖主义或极端主义。贺卫方是来自中国大陆著名的自由派学者，近年多次被当局禁止公开就公共事务发表言论，他的微信账户也在国庆70周年前夕被永久封号。