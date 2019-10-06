大阅兵完了 余波没完 纳粹美学 朋友圈在谈

中共建党70周年，习近平检阅三军，场面宏大，耗资无数，许多中国人很高兴，也有许多不高兴，高兴的都说出来了，不高兴的不敢说出来，说出来有刑拘危险。已知有几位说了大阅兵没啥看头的被刑拘；兰州、湖南张家界、云南禄丰县发现有损毁五星旗的，也被刑拘。有趣的是，几乎与此同时，一些关于法西斯美学的文章在朋友圈飞传。

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一些学者也也因北京庆祝中共建政70周年遭殃了。国庆前，有些有自由思想的人，就开始遭到网络清洗，比如中国法学教授贺卫方个人微信账号，离节日大阅兵还有四天，9月26日被永久封号了，周日传出的消息，他的弟弟贺维彤也于节前被以传播恐怖主义视频的名义刑拘了。贺卫方到底因为什么被永久封号，因为何种言论踩到当局红线，不清楚，中央社报道说，贺卫方暂时不接受采访。

但是他的一个演讲视频，批评纳粹倾向的，据说是几年前的，现在就在网上热传起来，这位学者说：“我分析纳粹时期，德国唱的歌，和我们今天唱的红歌都很相似，‘高举我们的旗帜’，‘鲜血染红的旗帜’，‘跟着元首前进’，都是这类歌曲。这东西有某种相似性。我自己觉得有某种纳粹化倾向。”

作者举出墨索里尼打黑手党的例子，一上台，铜拳铁掌，把黑手党”解决了“，意大利人民一片欢呼，”这么强硬的领导人多好，最后发现，慢慢的，这个铁拳头，打向所有的对他质疑的任何一个人，逐渐的开始法西斯化，就是纳粹化，我觉的这是特别令人忧虑的一件事情。“法学家担心社会法西斯化，这些演说最近被翻了出来，在网上热传，大约连作者本人都没有想到。

谈到法西斯，就在9月29日，朋友圈热传的还有署名菌丝ART写的题为『法西斯美学：纳粹暴力与美的极致』，作者说，法西斯美学源于墨索里尼说过的一句话：”所谓法西斯主义，首先是一种美“，作者然后专章谈到张艺谋电影中的”法西斯美学“。他列出法西斯美学的几项标准：个人崇拜；在群众和旗帜的海洋中，希特勒始终被放置于中心位置，希特勒万岁的口号声频频响起等等。

作者举出张艺谋的电影『英雄』，指出拍摄手法和美学意图都采用了『意志的胜利』中的法西斯美学，极力铺排大场面、大气势，大群体。整齐划一的秦皇大军，铜墙铁壁的方阵，单薄的个人化身为不可挑战、无法逾越的军队。但在这样的画面背后，每个人也都变成整齐划一的蚂蚁，规格相同的螺丝钉，毫无个人气息的雷同道具。

作者还说，当年张艺谋在指导完零八北京奥运会时，因为这种审美遭受过很多非议。当时有人抨击他这种群体模式的开幕式，使用这种『英雄』秦军阵势的排布，简直和北朝鲜没什么区别。

作者说，法西斯美学用齐步走、举手礼塑造了一种声势浩荡的美好幻觉，让我们觉得他好美，好壮观，好伟大。可是奥威尔在『1984』里写到：“齐步走是世界上最为恐怖的景象之一，是一个赤裸裸的权力的宣言，它正在宣称的是：是的，我很丑，但是你不敢嘲笑我”。作者的结论：法西斯的音乐、服装、电影、建筑、队列都很美，可永远也比不过自由之美。

最近一直流行的还有一篇『崔卫平、赵越胜谈纳粹美学』，选自2012年出版的『私信@他们：跨越时空的对话』，崔卫平致赵越胜信中说道张艺谋，“为暴君辩护的『英雄』是他的病灶，而他美学上的堕落，更体现在他已经变成一个装修匠、糊裱匠和漆匠，变成一个形象工程师，弄一些鸡血、狗血洒到这个世界上，说那就是美。”“如果说有什么极权主义美学，那么这就是……”赵越胜在回信中则说：“纳粹以数量与体积之庞大来造就自己活动的舞台，恰是要利用这种能够强暴感官的外在的壮丽辉煌，来造成臣民因内心恐惧而生的‘崇高感’，让他们在无法以自己的经验把握眼前场面时，产生依赖与顺从。从政治学的角度看，这种崇高是一种谎言，因它不扩展和丰富人的美感，而是一种压迫、操纵的形式。以人造‘崇高’来实现操纵，这是一切专制社会和暴君最擅长的手段。”