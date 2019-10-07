彭定康批林郑立禁蒙面法是“疯狂之举” 中国外交部驻港公署回应

英国前港督彭定康最新就港府于上周在目前“反送中”抗议运动未平之际，引用《紧急法》订立“禁蒙面法”的决策发表了评论。彭定康表示，香港特首林郑月娥应是“疯掉（crazy）”才在没受压下自行作出如此决定，他认为港府应与示威者对话，特别是属于和平的示威者团体。

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彭定康在接受英国天空电视台采访时提出，“林郑月娥应该是‘疯狂’，才会在未被施压的情况下，自行作出这个（订立禁蒙面法的）决定。”由于林郑月娥领导的港府自今年年初强行修订《逃犯条例》，香港自今年6月以来爆发了大规模抗议浪潮，这一抗议活动也随着事件的发酵和双方的对立，频发警民暴力冲突升级事件。尽管迫于多方压力下，林郑月娥已经宣布回应民间“五大诉求”中完全撤销修例的决定，但随着抗议者意图争取“双普选”，抗争未停，港府在上周五宣布透过《紧急状况条例》颁布“禁蒙面法”，禁止示威者以面具掩饰自己的身份。这一最新立法在颁布后，香港在随后周末的民间示威及暴力冲突被再度激化。

彭定康在受访时提出，“北京当局及港府采取的态度，只是依赖催泪烟、警棍，以及法庭，去结束一场由有200万人和平示威开始的风波”。他强调不容忍暴力行为，很希望示威者收起汽油弹等，但他也表示看到是什么激起示威者的行为，“没有人跟他们沟通，似乎没有人认真看待他们”，政府与示威者间欠缺政治对话。对于未来，彭定康感到忧虑，“除非林郑月娥真正介入事件，并且明白对话的重要性，明白给予他们机会的重要性，并且成立独立调查委员会，查明事态为何发展至此，不久之后，除非我们都非常非常幸运，否则就会有人被杀、有人中枪。”

采访中，彭定康还指出，现时没参与暴力示威的香港人，也会为暴力升级找原因，“我不宽恕，也不乐意见到，但我也不希望见到香港警察当下的执法方式”。他强调称，“（政府）维持公共秩序的政策，是透过派出荷枪实弹和武装的警员来实现，这做法是荒谬”。彭定康还呼吁美国和英国都能为香港的情况更有力地发生，并希望美国在撇开贸易政策的前提下发声。对此，中国外交部驻港公署发言人周一对彭定康的采访内容作出回应。发言人称，“（彭定康的）有关言论完全无视特区各界要求止暴制乱的主流民意，完全无视英国是‘反蒙面法’先行者的基本事实，充分暴露了其虚伪、偏执、冷血的真实面目，我们对此予以强烈谴责。”

发言人还提出，制订“禁蒙面法”是合法、合理和合情，指香港市民坚决支持特区政府制订有关规例。该声明强调，“香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。我们坚定支持特区政府依法采取一切必要措施止暴制乱、恢复秩序。我们再次敦促彭定康之流立即收回干预香港事务的黑手，停止祸害香港的罪恶勾当，停止末日的疯狂。”