火箭总经理再发推出面回应争议 中领馆、美议员评论事件意见不一

美国篮球职业联赛（NBA）休斯顿火箭队总经理莫雷（Daryl Morey）近日因在个人推特上传支持香港“反送中”抗议运动图片，而在中国大陆造成的争议事件仍在发酵。自该推文随后从莫雷账户上被删除后，其本人在周一首度发推文对自己的行为做出说明。中国多个官方机构，火箭队的中方赞助商等，及NBA和美国国会一些议员也相继就该事件发表看法。

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在过去近20年来与中国市场存在紧密关系的火箭队总经理莫雷在上周六，于推特上传了一张照片，标题为“为自由而战，与香港站在一起”。此推文后被删除，但由于莫雷这一支持香港示威者的行为，促使其所就职的火箭队随后在中国遭到抨击和封杀。中国篮协通过微博宣布，就莫雷公开发表涉港不当言论，中国篮协表示强烈反对，并将暂停与该俱乐部的交流合作事宜。与火箭队有合作关系的中国企业也纷纷发声：暂停或中止合作。截止目前已有：浦发银行信用卡中心、李宁品牌、腾讯体育、嘉银金科等。此外，目前在淘宝上搜索“火箭队”关键词，已经搜索不出任何产品，疑似被下架。对于莫雷的言论，火箭队老板菲尔蒂塔5日也紧急发布推文澄清：莫雷不代表火箭队。“听着……莫雷不能代表休斯顿火箭队。我们来东京参加比赛是为了更好地推广NBA全球化，我们并不是政治组织。”

中央广播电视总台央视体育频道6日则发表声明称，对莫雷散步涉港不当言论，表示强烈反对，并决定即日起暂停涉及该俱乐部的赛事转播等一切合作交流事宜。官媒央视、《人民日报》和新华社也相继发出针对莫雷的抨击性文章。《人民日报》的社评称，“莫雷的立场是对中国球迷的伤害，也是对中国人民的冒犯”。文章还写到，“香港事务是中国内政，容不得说三道四。莫雷，你欠中国人民一个道歉，火箭队，你欠中国人民一个解释。”随着风波的升级，莫雷本人首度发推文回应称，“我无意让自己的推文对火箭的球迷和我在中国的朋友造成任何冒犯。我只是就一个复杂事件根据一种解读发表自己的一个想法。自那条推文以来，我获得了很多机会来聆听和考虑其他观点。”

莫雷还写道，“我一直很感谢中国球迷和赞助商提供的大力支持，我希望那些失望的人知道冒犯或误解他们不是我的意图。我的推文是我自己的，绝不代表火箭或NBA。”NBA发言人也于当天发表声明称，“我们意识到休斯顿火箭队总经理达瑞尔-莫雷表达的观点深深冒犯了许多我们在中国的朋友和球迷，这令人遗憾。尽管达瑞尔已经明确表示他的推特观点不代表火箭队或者NBA，但是联盟的价值观是支持每个人的自我教育以及分享他们对重要事件的看法。”

该声明表示，“我们对中国的历史和文化充满敬意，并希望这项运动和NBA能够作为一股团结的力量去连接文化差异以及让人们团结在一起。”而同样就这一事件，中国驻休斯敦总领馆已向火箭队提出严正交涉，要求立即纠错。中方总领馆通过微博指出，已经向火箭队提出严正交涉要求该队作出澄清，立即纠正错误，并采取切实措施，消除恶劣影响。其写道，“当前，止暴制乱、恢复秩序是香港社会各界最广泛的共识和最强烈的呼吁，任何一个有良知的人都应支持香港特区政府为维护香港社会稳定做出的努力。”

而在另一边，部分美国国会议员也就这一事件的发展发表了自己的看法。他们中不少声音批评NBA对该事件的回应“令人感到羞耻”，并强调中国当局正在使用经济力量在美国境内对美国人的言论自由进行审查。对此，共和党籍参议员克鲁兹（Ted Cruz）写道，“作为一个从小的休斯顿火箭球迷，当我看到莫雷大声说出中共对香港示威者的压制性对待而感到骄傲”。他还说，“现在为了追求美金，NBA正在可耻的后退”。也有议员批评近年来经常对美国时政发言的NBA，在对待国内和国外问题上存在双重标准。民主党籍众议员马林诺夫斯基（Tom Malinowski）提出，“NBA对球员和员工就我们政府的批评（正当的）不存在问题，但当有人现在批评中国政府时（他们却有问题了）。这是可耻且不具说服力的”。

值得一提的是，火箭队近年来的当家球星哈登(James Harden)则在最新接受采访时表示，“我们道歉，我们热爱中国。” 他在受访时看着身旁的另一球星队友威斯布鲁克（Russell Westbrook）称，“我们喜欢去中国打球和玩耍，我们（哈登和威少）两人每年都会去中国一到两次，那里的球迷给了我们足够多的支持，我们对此表示感谢。”