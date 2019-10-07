白宫确认美中在周四举行第13轮贸易谈判

自白宫方面在周一的消息，美国贸易谈判代表将在周四与届时到访的中国贸易谈判团队，展开双方间第13轮高层级贸易谈判。

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据路透社报道称，美国白宫在当天证实，第13轮中美经贸高层级磋商将于10月10日展开，以缓解全球两大经济体之间的紧张经贸关系。

白宫发言人格里沙姆（Stephanie Grisham）通过声明透露称，“中美双方将寻求在过去几周的副部级会谈基础上发展对话。讨论的主题将包括强制性技术转让、知识产权、非关税壁垒、农业等方面。”

对于中国副总理、中方谈判代表刘鹤及团队的具体访美日期，此前中国方面只称谈判会在10月的第二周举行。预计稍后会有正式公布。就双方间此轮谈判的预期结果，白宫首席经济顾问库德洛曾在上星期五说，即将在下周于华盛顿举行的美中贸易谈判或许会有出人意料的积极进展。

他告诉彭博电视称：“我不是在预测。我只是说不要排除那种可能性。有可能会有某种出人意料的积极进展。”谈及中国近期购买了一些美国农产品，库德洛还表示，尽管数量不大，但或可视为一个积极的讯号。特朗普也曾在当天提出，“有很大机会”同中国达成贸易协议，并说不会与要求中国调查民主党对手，拜登家族被指涉嫌贪腐问题挂钩。