示威者镭射笔照射驻港部队军营解放军首度亮出“正黄旗”

港府推出反蒙面法昨天（6日）虽然已经进入第三日，但成千上万带上口罩面罩的群众照样在港九新界多区进行抗争活动，其中示威者行经九龙油麻地区的解放军军营时，有人以镭射笔照射军营的外墙，有身穿迷彩服的解放军举起黄旗警告，群众之后继续朝九龙塘方向前进，双方并未有进一步的行动。

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这是驻港部队首次在迄今为期四个月的反政府示威浪潮中，对示威者采取警告。

香港立法会保安事务委员会副主席涂谨申表示，解放军驻港虽已有22年，但外界对其内部的运作所指不多，尤其是部队面对挑衅有多少级别的应对，市民几乎是完全陌生，因此呼吁市民最好不要做出挑衅行为。

事发于6日晚上约7时许，示威者在油麻地沿窝打老道步行前往九龙塘方向时，途经驻港部队位于该处的军营，有示威者以镭射笔照向军营，军营内有迷彩制服的解放军举起黄旗，旗上以繁体字写上“警告，你正违反法例，可能被检控”。

苹果日报就事件向解放军驻港部队查询，包括在今次军营举起黄旗警告市民，是否应特区政府要求，而驻军又是根据什么法例做出此警告，同时若市民不理警告，驻军是否会在军营外执法，但至截稿前仍未获回覆。

凃谨申告诉苹果及香港01，今次解放军出示黄旗示警事件十分罕见，虽然驻港解放军自1997回归已在香港驻守，但22年来大家对他们十分陌生，亦是今次才知道解放军军营遇到冲击，驻守的解放军会举黄旗示警。

他表示，驻港解放军驻守香港境内，却仍是大众十分陌生的军队，对他们的组织、制度所知甚少，更重要是他们面对冲击挑衅有多少级别的应对示警方法，以及解放军的底线都毫不掌握，呼吁市民不要作出挑衅行为。

至于解放军是否有权力向示威者举黄旗，凃指出“研究呢个问题并无实质意义”，因为解放军军营之内实施的法例，与香港一般法例可以完全无关系，外界亦无经验推断解放军在某种情况的规定做法。

至于如何检控示威者，涂解释，根据现行香港法例，侵犯军营已属违法。因此，解放军举黄旗警告示威者可能被检控，不代表是解放军检控示威者，而是警告示威者，他们的行为已违反香港法例，有可能遭到香港当局检控。

基本法规定，除了特区政府向中央政府请求驻军协助维持社会治安和救助灾害外，驻军不能干预特区事务。社会治安由港府负责维持，驻军负责管理特区防务。

解放军被镭射军挑衅而亮起黄旗警告或许是第一次，但早在2013年12月，驻港部队位于金钟的添马舰总部军营，曾被四名港人闯进，他们并且挥舞港英政府的龙狮旗在军营内扰攘一段时间，四人后来被警方逮捕。

港澳办发言人在发生事件后指出，驻港部队根据基本法和香港特区驻军法在港履行防务职责，这是国家主权的象征。包括中环军营在内的所有驻军营区受到法律保护，不可侵犯。个别人无视法律规定，擅闯驻军营区，理应受到法律惩处。而驻港部队新闻发言人亦指出，中环军营是香港法律规定的军事禁区，擅闯军营行为涉嫌违反适用香港的中国驻军法和香港公安条例、受保护地方（保安）条例等法律。