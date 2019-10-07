美助卿孙晓雅在首届「太平洋对话」代表特朗普公开支持台湾与太平洋友邦外交关系

台湾上个月接连失去索罗门群岛与吉里巴斯两个邦交国，在邦交危急之际，美国开始出手协助，公开表达对台湾的支持。第一届「太平洋对话」今天在台北举行，美国国务院副助理国务卿孙晓雅（Sandra Oudkirk）开幕致词时强调，她「代表特朗普总统与庞皮欧国务卿启动这项对话」，重申美国对太平洋国家的承诺坚定，并且将更加强劲。

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台湾外交部长吴钊燮致词表示，多年来台湾透过农技团、医疗团等合作计划，建立了成功的「台湾模式」，实质嘉惠太平洋人民，也与理念相近国家合作，透过全球暨合作训练架构（GCTF）提供太平洋官员与专家，在公卫、环保、人道援助与救灾等议题的训练，成为国际援助的良善典范。

随后吴钊燮强烈炮轰大陆指出，此一行之有年的合作模式现却在遭受威权国家的挑战，中国挖角台湾友邦。他说，「台湾模式如果被中国模式取代，区域内恐怕将会充斥贪腐、欺诈及债务陷阱」。吴钊燮并以中国近十年在南海的扩张行为强调，「不要让太平洋成为另一个南海」。

吴钊燮说，自由与开放是台美及其他民主国家的共同利益，相关国家必需共同平衡中国侵蚀现状的扩张作为，共同捍卫以规则为基础的国际秩序与和平。

孙晓雅致词时强调美国对太平洋区域的承诺一如以往，且为了太平洋人民的福祉与繁荣，将会继续深化这些承诺，这包括了自由等重要的共享价值在内。

她明确地说，这项承诺始于特朗普总统，他特别在椭圆办公室接待了密克罗尼西亚联邦、帛琉和马绍尔群岛的领导人们；国务卿庞皮欧也在八月访问密克罗尼西亚，并会见马绍尔等国领袖。孙晓雅接着说，她今天是「代表特朗普总统与庞皮欧国务卿启动这项对话」。

孙晓雅指出，今天这项对话机制将讨论如何扩大对太平洋伙伴的援助内容及人员编制，而台湾在各项专业方面拥有杰出成就，台美双方现在要共同合作克服大家面对的困难。她强调，台湾是可信赖又负责的伙伴，对太平洋与世界都是一个良善的力量，这也是美国坚定支持台湾与太平洋岛国关系的原因。

日本、加拿大、英国、纽西兰都有代表参加了「太平洋对话」，台湾在太平洋的友邦吐瓦鲁、诺鲁、马绍尔群岛驻台大使也都出席了会议。