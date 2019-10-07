蒙面法出台暴力升级传闻四起港府否认要冻结个人资产

特首林郑月娥引用一百年前成立的紧急法，跨过立法会而推出反蒙面法，人民日报立即发表文章推许该法是“百利而无一害”，然而法律实施三日之内，不但未能遏止抗争浪潮，警民冲突暴力反而升级，不但如此，港府引用紧急法犹如打开了防洪闸门，坊间谣言四起，包括因为政府即将宣布戒严而导致多区超级市场大排长龙，最新的传闻是政府将会引用紧急法冻结或甚至充公反政府人士的个人资产。

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此外，香港海关今日（7日）又发表声明反驳网上的谣传，港府为了应付四起的传闻，可说是疲于奔命。

港府推出反蒙面法，人民日报发文称许，指“订立（反蒙面）《规例》是必要和及时，其针对的是真正的暴徒，以禁止蒙面为铲除暴力护航、让正义阳光普照，香港社会有认同”。文章又指订立《规例》，为香港“杀菌消毒”，合乎时宜、事宜，百利而无一弊。

然而事实却是未见其利先见其弊，警民冲突不但暴力升级，加入反政府示威行列的，近日来更加入了不少社区的老百姓以及中环的白领阶层，反政府已迹近是全民运动。例子是港铁5日宣布所有地铁停止服务一天，但却无阻当日港九新界各地的“遍地开花”抗争活动，证明了就算没有港铁为示威者提供各区快闪抗争行动，当地社区的街坊亦照样投入示威活动，包括代表香港中产阶级社区的太古城。

反蒙面法不但没有收效，甚至还引起传闻四起。继昨天财政司陈茂波否认香港将实施外汇管制之外，金融管理局亦发表声明，否认当局将限制市民每日提取金额的数目。此外，特区政府亦驳斥外界传闻指将冻结香港人的资产。

港府6日晚上接近11时发表声明指出，有关社交媒体传言指行政长官即将再根据“紧急法”宣布星期二及三停市，停工及停学；并且冻结香港人的资产，政府发言人澄清有关传闻纯属谣言，绝非事实。

发言人称，政府考虑到目前公共安全受到广泛危害的迫切情况，订立禁止蒙面规例，以加强警队执法和对意图违法者产生阻吓作用，遏止暴力，尽快让香港社会回复平静。这绝非随意的做法，而是一个困难但必须的决定。

陈茂波在网志发文澄清当局绝对不会因为情况动荡而实施外汇管制防止资金外逃。他说，政府根据紧急法订立禁蒙面法，不意味将来会限制香港的资金进出，强调香港不会实施外汇管制，港币可自由兑换，资金可自由进出，这是基本法的“庄严保障”。他并且呼吁市民不要轻信流言，小心核实信息。

到了今天，香港海关也就网上的传闻发表声明反驳。声明指出，就昨天（6日）有自称海关人员于网上发放所谓海关内部新讯息，声称有一份于（中港）出入境管制站获辖免报关及检查车辆的名单，香港海关为此作出严正澄清，所指的车辆名单并不存在，有关讯息并不属实，是不负责任、混淆视听、用心不良发布虚假消息的行为，对此予以严厉谴责。