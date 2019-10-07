非洲猪瘟后遗症 中国农家流行养“巨猪”大如北极熊

欧洲养猪重量每头在350公斤左右；而中国当前农家流行养北极熊似的巨型猪，重量能达500公斤

广西省南宁市一户农家养出非常巨大的猪，足足有500公斤重，和一头北极熊不相上下。法国记者特别注意中国国务院副总理胡春华8月30日中国全国稳定生猪生产保障市场供应电视电话会议上的讲话。胡春华强调定要千方百计保障猪肉市场供应。据中国中泰证券研报，今年前7个月，中国猪肉进口同比大增36%。

广告 继续浏览后续

彭博资讯报导，在南宁市屠宰场，这样的巨猪一头可以卖到超过人民币1万元，是该市平均每月可支配收入的三倍多。

受到非洲猪瘟影响，中国的猪估计减少了一半，猪肉供不应求，预估今年短缺1000万吨，养猪户为了填补需求，相信猪养得越大越肥越好。

东北的吉林省猪肉价格飞涨，农家养出175公斤到200公斤的巨猪，一般猪的体重大约125公斤。

不仅小农家流行养巨猪，一些大厂，例如中国最大养猪厂温氏食品集团、中粮肉食控股公司和北京大北农科技集团，也设法增加猪的重量，目标增加至少14%。

此外，为了稳定猪价，中国官方在十一长假前夕，向市场投放2万吨的进口冷冻猪肉。不过，根据行业网站监测，4日起，各地又出现猪价涨多跌少、整体上涨的趋势。

据行业网站中国养猪网监测，多个省市猪价上涨，除了北京、云南出现小幅下跌，及上海、青海、宁夏、湖南、贵州持平外，其余猪价皆为上涨。主要养猪区域生猪价格约为每公斤人民币27.88元。

中国农业农村部的资料显示，非洲猪瘟疫情导致中国的生猪大量减少，8月的生猪存栏量较去年同期下降了38.7%。中国国务院8月下旬提出稳定生猪生产的措施，鼓励农民恢复养猪。

不过，从中国养猪论坛上农民的意见来看，担心染上非洲猪瘟、以及无法保证半年或一年后猪价是否仍处于高位，这些因素让猪农裹足不前。