香港当局援引『紧急法』推出『禁蒙面法』，招来满城蒙面人对抗，法不治众，法不成法，香港的局势，一天比一天危险。

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官逼民反

谁逼的？中共当局。自2003年试图通过23条俗称颠覆法未就以来，北京当局开始有步骤缩限香港“一国两制”，2012年试图在中小学推行国民教育，因遭到市民强烈反弹，甚至不惜绝食抗争而放弃，但是，北京的意图从来没有淡化过。2014年，中国国务院“释法”，遭致港人激烈抗议，雨伞运动的核心就是要求北京落实承诺，让港人直选，运动失败，占中领袖被抓，学生领袖遭判刑，随后香港发生了中国公安劫持铜锣湾书店五名店员事件，因为这家书店出版了披露中共高层密辛的通俗书籍，包括『习近平和他的情人』。从当时无数报道分析，这一事件在港人心中留下很深的伤痕，但是雨伞运动失败，泛民派选举受挫，当选的青年领袖被开除，如此罪恶的劫持事件，在香港竟然没有形成巨大的反抗凝聚力。林郑月娥政府今年在北京支持下强行推出修订『逃犯条例』，以使得在港嫌犯轻易被送往中国大陆审判，这使得港人最终彻底明白自己的命运，包括言论自由，司法独立，都有可能被交给北京，一场保卫战就这样打响了。

事情发展到今天，官方对示威者提出的五大诉求不做任何让步。北京当局控制的香港当局竟然推出『禁蒙面法』，这明明是挑衅，明明不会有效，为什么还要强行推出？明明是打开潘多拉的匣子，为什么还要这样做？不少分析指出，十一在北京得到定心丸的林郑月娥，醉翁之意不在酒，关键是先推出『禁蒙面法』，随后根据『紧急法』便可引出其他法。1922年通过的这部『紧急法』，授权政府在紧急状态或出现危险情况下采取“任何措施”，无需通过立法会批准，故此，民主派人士非常担心这将给当局滥权提供方便。不仅可以延长拘押和拘禁，还可在驱逐及递解出境上做文章，还可干预金融流通、关闭媒体，限制居民出行自由。有分析人士认为港府援引『紧急法』推出『禁蒙面法』，形同打开潘多拉的匣子。这一法律看上去是一道门缝，未来那道门可以开到多大，没人知道。

香港近日发生几个明显变化，根据路透社报道，驻港解放军已由原来3000人增至目前的1.2万人，其中大约6000名是专门对付骚乱的武警，他们被怀疑已经进入港警系统；港警权力不断膨胀，9月30日修改港警条例，取消本人承担个人责任条款，不受约束，随后发生实弹射人事件，且随时调查和逮捕戴口罩民众，港警也可进入大学校园，搜索涉嫌学生。

局势严重

在港府『禁蒙面法』挑唆下，在北京大局有意让局面恶化的情形下，面对警方越来越强烈的暴力，示威者也开始还之以暴力对抗。局势将会越来越暴烈，越来越严重，这会不会是北京期待的情形？等到香港大乱，以稳定局势的名义出兵镇压，从此毁掉香港的特殊地位？之前有许多分析认为中共不至于把自身有着巨大利益，并且通过香港筹资的这么一座金融中心毁掉，中共高官黄奇帆近期也说，上海、深圳永远也不可能替代香港，香港的特殊就在于一国两制，以一国之两制下的自由吸引世界。不过，一些深切了解中共本质的人一直对此抱有严重怀疑，鉴于多年民运的历史教训，『北京之春』荣誉总编胡平一直力主“见好就收”，一些西方的中国问题专家也认为借助大规模抗争的优势，争取选票，在体制内争取民主更好。这些温和的看法一直受到激进派的怀疑。

现在有些认识似乎在转化。包括北京恨之入骨的『苹果日报』创始人、被其封为“祸港乱港总头目”的黎智英、周日在题为“这不是硬拼的时候”一文中指出“独裁者只识以暴力解决问题”，“他们唯一的出路是使抗争者失控，或以渗透者插赃嫁祸，造成极大伤亡，让抗争者失去巿民和世人的同情和支持，形势逆转，让他们有借口出动大型武装镇压逆权运动，令我们功亏一篑。这是他们唯一的出路，我们不能令他们得逞。”

他呼吁示威者冷静面对当前局势。他表示：，“我们的出路不是以激烈的对抗赢取对方，而是以道德权威不屈不挠的精神消耗对方，现在是我们冷静思考的时候”。

香港媒体人梁文道则在“结局之路由此开始”比较悲观地表示，到了这一刻，善了恐怕再也不可能了。他认为一部分人“严重低估了中国政府为了保持政权权威所愿意付出的代价，到底香港这扇窗对中国的利益比较重要，还是政权安稳和执政者的威信重要？大家不妨猜猜习近平会怎么选择。”

周日网路上还有一封“一位爱香港的普通市民”『致全香港人的信』分析形势，劝大家不要“中政府的圈套，他们想我们乱，我们就更加要安静，认清楚我们必胜的战场，无谓白白牺牲自己去阻挡无情的真枪实弹。”根据他的分析，示威者应该发挥自己的优势，在具有很大胜利可能的区议会选举和明年的立法选举上努力，他表示，“虽然现在停一停，但五大诉求，缺一不可”。

周日这一天，香港数不清的民众冒雨继续走上街头，在港岛，在九龙举行“全城蒙面日”大游行，警民再爆发激烈冲突。