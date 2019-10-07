香港反送中示威 多处地铁站遭侵入破坏

中央社记者报道，香港实施“禁蒙面法”引发反弹，“反送中”人士7日晚继续在多地示威，数个地铁站遭入侵破坏，许多道路遭堆放杂物堵住交通并被纵火，但警方未迅速强势驱散，多发射催泪弹因应。法新社华盛顿消息报道说，美国总统特朗普再次表示，他希望香港问题能够采取“和平”和“人道”方法解决。特朗普表示，香港那里有很棒的人，有的人挥舞着美国国旗。7日入夜，香港多处又有“反送中”示威者聚集，先集中在旺角和沙田。

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在旺角，数百名示威者最先包围旺角警署，其后遭署内警员施放催泪弹驱散。到了晚上，他们在弥敦道南北行车线来回走动，不时高叫“我有权戴口罩”、“香港人反抗”等口号。警方随后出动驱离，并逮捕数人。

在沙田，一批示威者在新城市广场聚集，晚上8点后转往铁路马鞍山线沙田围站进行破坏，打破售票机及入闸机等，随即快闪离去。

之后，这些示威者转往同一条铁路线的第一城站，破坏站内设施及向站内射水。接着，他们侵入沙田第一城商场，打破被视为亲中的美心集团餐厅玻璃。

综合港媒报导，晚上9时半后，地铁将军澳站也遭入侵破坏；示威者还在轻铁大棠路站打破广告招牌并在垃圾桶纵火。将军澳一座商城被破坏入侵，防暴警察赶到现场，在商场外逮捕数人，并发射多枚催泪弹驱散示威者。有示威者向警车丢疑似汽油弹。

示威者早前在唐俊街行车线上放置垃圾桶、单车等杂物堵路。晚上10时许，杂物起火，现场传出数次爆炸声，消防员到场扑救。其后，马鞍山警署也遭示威者包围。

警方表示，入夜后全港多区包括元朗、沙田、大埔、黄大仙、将军澳、太古等，分别有大批蒙面人士破坏区内设施及港铁车站、并有纵火等暴力行为，严重影响公众秩序。

不过警方一如6日星期天，并未迅速驱散或以较大武力阻止，只是在破坏行动之后偶尔采取逮捕行动，大部分都是远距离发射催泪弹或警告示威者散去。

中央社记者报道说，至深夜11时截稿，大批防暴警察在旺角主要道路展开驱离行动；警方也举牌警告聚集马鞍山警署外的群众将发射催泪弹。