中国银行在香港的五家分行暂停服务

一家在香港的中银分行

中银香港分行表示，10月8日有5家分行暂停服务，直至另行通知。

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中银称，香港多区发生暴力事件，该行部分分行和自助设备亦遭受破坏，包括铜锣湾分行、太子上海街分行、观塘翠屏邨分行、荃新天地分行及将军澳君傲湾分行暂停服务，并启动紧急应变机制。

10月4日下午，港府强行推出《禁蒙面法》后，当晚再度爆发严重抗争，多家陆资银行沦为攻击目标，多部自动提款机也因此被破坏。此后连续3天，仍有不少人蒙面上街，破坏了一些中资银行的设备。

香港金融管理局发言人表示，经初步统计，至5日为止，全港总数约3300部柜员机中，超过10%不能正常运作。另外，由于港铁站及部分商场关闭，其内的柜员机未能提供服务。

由于港府动用《紧急法》推出《禁蒙面法》，对局势火上浇油，导致香港不安气氛弥漫，更传出当局将动用《紧急法》，进行外汇管制。尽管香港金管局发声明辟谣，但港人还是担心局势进一步恶化，许多香港民众5日纷纷赶往ATM提款，导致ATM挤兑潮，部分自动提款机因此出现现钞不足的情况。

香港金融管理局还证实，在运作正常柜员机中，有5%ATM现金被提领一空。由于购物商场和地铁关闭，影响补钞作业。