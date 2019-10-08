中美新一轮贸易谈判前景不容乐观

中美第十三轮贸易谈判尚未开始，有关这一谈判的乐观信息就发生变化，有媒体甚至传出中国代表团有可能提前回国的消息。

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本周一，白宫公布了本次贸易谈判将要涉及的主要领域，包括强制性技术转让、知识产权、服务业、非关税壁垒、农业和相关规定的执行。彭博社引用匿名消息称，这次贸易谈判的话题范围显著缩小，而且刘鹤不打算在美国一直抱怨的中国产业政策或者政府补贴方面做出承诺。

《南华早报》引述知情人士透露，中国代表团有可能计划缩短在华盛顿的停留时间，离开华盛顿的日期或许会从12号提前到11号谈判结束之后。中美不会达成一个全面的协议，但是有可能达成正式休战，因为中美双方逐渐感受到贸易战的痛苦。

美国方面似乎没有做出让步的迹象。人权问题也被美国考虑在贸易谈判的范围之内。特朗普在周一发出警告，中国如果以不人道的方式处理香港问题，贸易谈判会受到影响。

美国商务部长威尔伯•罗斯(Wilbur Ross)也在周一宣布将新疆公安厅、海康威视等28家机构列入“实体清单”，这些机构必须获得美国政府的许可，才能从美国公司购买零件。

据彭博社报道，美国政府还可能会限制美国资本流入中国市场，特别是美国政府退休基金在中国的投资。