林郑月娥：暂不再动员紧急法 民望评分再创新低

自香港政府订立的“禁蒙面法”推行三天后，特首林郑月娥在周二早上召开记者会。她向媒体表示，港府目前暂无再通过《紧急法》推行其他新法例的计划，但强调“暴力行为已到无底线无法无天，政府决心制止”。

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自港府在上周宣布通过《紧急法》订立的“禁蒙面法”于5日凌晨生效后，香港社会的抗议运动进一步激化，由警民对峙引发的冲突和暴力事件也在随后的周末中继续恶化。面对这一情形，香港行政会议非官方成员、民建联立法会党团召集人叶国谦在周一表示，政府不排除再用《紧急法》推行其他新法例，包括限制通讯甚至“禁网”。就这一消息，林郑月娥在记者会上向媒体透露称，目前无任何计划再次启动紧急法来做其他新的规例。而针对有记者提出，保安局局长李家超曾表示实施“禁蒙面法”，记者的采访工作仍可以受保障，但周日有警员在执法时强行拉开记者面罩的问题，林郑则回应称，“禁蒙面法”是一个新生事物，她会在内部继续研究如何做好平衡；如何使执法符合“禁蒙面法”的目的，又能保障有合理辨解需要戴上口罩的人士。

林郑月娥还提出，希望大家明白凡是新法例或政策都要一段时间才可以看出成效，但不能因为在这几天看不到成果就指法例没有必要性。她重申，订立“禁蒙面法”的目的是协助警力有利执法，更重要是有阻吓作用，不希望有更多人因为戴上面罩、认为识别不到身份，便可以做违法行为。她并介绍，示威活动被捕人士中未成年人士近4成，有1成是15岁以下。她说，“禁蒙面法”可以帮助校方、家长和学生认识到，他们不应参与非法活动。

而当被记者问及在什么情况下会寻求中央政府协助，林郑月娥并没有排除采取这个选项的可能性。 她说：“目前我仍然认为香港应该自行寻找解方，但如果情况变得很坏，我们不能排除任何选项。 现在我们会用政治、法律、政策工具和对话解决深层次问题。 ”她在记者会上强调，近日又再看到香港各区出现严重的破坏行为，而且有针对性地、全线瘫痪香港铁路系统。她说，“铁路每日接载500万人次，有关行为影响市民的日常生活、出行及商业活动，同时亦针对一些选定的目标商店，制造很大恐慌，散播的恐怖意识，难以令香港恢复平静”。

林郑月娥称，任何市民都不能够行私刑、“私了”，无论出现什么冲突和纠纷，都不应采取袭击行动。她又指，网上流传有人设置非法路障，截查车辆及查车上人士身份证明文件。林郑月娥声称，这些违法行为令香港进入非常危险境界，已去到无底线及无法无天，重申特区政府会以最大决心制止。另被问到，上周到北京是否有与中国国家主席习近平见面，她则回答称，逗留不足一日，没与任何中央官员见面。据悉，林郑月娥下周三将会到立法会宣读施政报告，立法会之后会处理港府先前宣布的撤回修订《逃犯条例》的动议。

另据香港民意研究计划最新公布的调查结果显示，林郑月娥的民望评分再创新低，仅22.3分，较两星期前的评分再跌2.6分；8成受访市民反对林郑月娥出任特首，仅一成半受访市民支持，支持率淨值跌至负65%。该机构总监钟庭耀介绍称，今期的民意调查是在政府公布引用紧急法立蒙面法之前进行， 因此结果未能反映特首及问责官员立蒙面法之后的民望升跌。他并坦言自己“有点伤心”，因为“民意数字作为政府施政警示作用已经失去”。

此外，据香港电台报道称，香港警方在当天的记者会上介绍称，自今年6月至今，已拘捕超过2300人，年龄介乎12至83岁，主要涉及非法集结、暴动、藏有攻击性武器和没有遵从要求脱去蒙面物品等罪行。警方发言人称，自上周五至昨日，警方共拘捕241人，年龄介乎12至54岁；当中有77人涉及用物品蒙面被捕，亦有74人因身处非法集结蒙面，以及涉嫌不合作，没有遵从要求脱去蒙面物品被捕。