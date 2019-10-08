港交所放弃对伦交所364亿美元收购要约 李小加详解松手细节

香港交易及结算所有限公司（港交所）在周二发出公告表示，不继续进行对伦敦证券交易所集团（伦交所）的有关要约。此前，港交所向伦交所提出了价格296亿英镑（约合364亿美元）的收购计划。

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港交所曾于今年9月提出以约364亿美元收购伦交所的计划。港交所集团行政总裁李小加称，这项计划为伦港世纪联姻，将形成一个覆盖亚欧美三大时区的交易所集团，市值可望超过700亿美元。而如若港交所成功收购伦交所，将使两者的共同体成为继纽约证券交易所和纳斯达克之外的，全球第二大股票交易市场，并使企业和投资者能够从一个每天开放18小时的股票和债券交易平台中获利。但是，这一消息被公布后，伦交所对于这项收购计划没有太多正面回应，除了收购价格偏低之外，港交所与香港政府及中国大陆的关系也使得问题更加复杂。事实上，当港交所于9月11日公开发布了收购伦交所这项“世纪联姻”的计划后，伦交所9月13日迅速回应称，董事会一致拒绝港交所的收购提议，表示没有必要与香港交易所进一步接洽。

值得一提的是，伦交所的当面拒绝并未使港交所立即放弃。在伦交所强势拒绝港交所半个月后，9月27日晚传出消息，港交所正与多家银行讨论一笔约70亿~80亿英镑（约合98亿美元）的贷款，以支持其对伦交所拟议的收购要约。但港交所最新发布的公告指出，“港交所董事会仍然相信伦交所集团与港交所合并具有重大战略意义并将创造一个世界领先的市场基础设施集团。尽管已与众多监管机构以及大量的股东接洽，港交所董事会对于未能说服伦交所集团管理层认同这一愿景感到失望，为了港交所股东的最佳利益，港交所董事会决定不再继续本次要约程序”。

对此，李小加介绍称，“今天，我们非常遗憾地宣布，我们决定放弃向伦敦证券交易所集团提出收购要约，因为我们未能取得伦交所管理层方面的积极回应。这不是一个容易的决定，放弃重大的战略机遇固然可惜，但却是最符合我们股东利益的决定，我们不得不忍痛放弃。”他还表示，“过去几十天，我们和众多监管机构以及大量的伦交所股东接洽，我们比以往任何时候更加确信两大交易所联姻的战略价值和巨大潜力。我们当然希望让伦交所的管理层能够像我们一样清楚地看到这次联姻的划时代意义，但是，很遗憾，由于未能说服他们认同联姻的愿景，我们不得不做出今天的决定”。

李小加称，“香港交易所集团董事会肩负着所有股东的信任与重托，在做任何决策的时候，必须掌握好平衡的艺术：既要勇于开拓，也要理性务实；既要高瞻远瞩，也要稳扎稳打。”港交所此次尝试收购伦交所是全球证券交易所10年来整合浪潮的最新一波，在过去10年中，包括德意志交易所(Deutsche Borse)和多伦多证交所(Toronto Stock Exchange)等机构都曾7次尝试收购伦交所，但均以失败告终。报道指出，中国政府是港交所的最大股东，在其13名董事会成员中拥有6个席位。