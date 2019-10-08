火箭队莫雷推特挺港闹大 央视“停播”NBA赛事

美国NBA休斯敦火箭队总经理莫雷Daryl Morey日前一个挺香港的推文，引发北京强烈不满，不仅许多赞助商撤销对火箭的赞助以外，法新社报道说，就连中国国营的中央电视台也在今（8）日宣布，将暂停转播NBA的赛事。早些时候，NBA总裁肖华Adam Silver则表示他支持莫雷的言论自由。

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报道称，莫雷在上周五推特上传一张图片，内文写道“为自由而战。与香港站在一起”。尽管此推文随后删除，但火箭队在中国遭到抨击。

法新社指出，对中国而言，任何挑战国家主权和社会稳定的言论，“不属于言论自由”。中国央视今在微博发表声明，表示注意到正在日本参加活动的NBA总裁亚当•肖华（Adam Silver）力挺莫雷发表“涉港不当言论”，央视予以强烈不满和反对。因此，央视体育频道决定要暂停在中国举办的NBA季前赛转播，并且将安排调查所有涉及NBA的一切合作交流。

其实，莫雷很快删除了最初的一条推文，并且在后续的声明中表示，他已经重新考虑自己的立场。“我只不过是在依据一种诠释，表达对一个复杂事件的一种想法，”他在推文中写道。并强调“我的推文是我自己的，它绝不代表火箭队或者NBA。”

火箭队老板蒂尔曼·费尔蒂塔（Tilman Fertitta）则在推特上表示，莫雷并不是代表球队在发表评论，并声称火箭队“不是一个政治组织”。火箭队并没有计划就此对莫雷采取任何形式的警告或惩罚。

不过，莫雷风波仍然越闹越大。据央视新闻公众号发文指出，莫雷为火箭工作了13年，有长年中国经验，不可能不懂他说的这句话对中国和中国人伤害之深。并指火箭队主场刚打出“庆祝中华人民共和国成立70周年”的标语，转头莫雷就公开发表支持香港暴力分子的言论，是虚情假意。

此外，央视新闻报导，在「主播说联播」栏目中，康辉批“莫雷，你‘犯规’了。”他又说“如果犯规了还不改，就可能被‘罚下场’，甚至被中国市场下架。”

NBA联赛在中国收看人数众多，对于NBA以及各支球队来说，中国也是他们在美国以外最重要的市场。

早些时候，NBA总裁亚当·席尔瓦（Adam Silver，中文名肖华）在接受日本共同通讯社采访时称，自己已经知悉莫雷发表的言论对NBA造成的损害。“这是毫无疑问的，经济上带来的影响已经非常明显了。 ” 但肖华话锋一转，“我读过了一些媒体报道，暗示我们并没有支持莫雷的，然而事实上，我们有在支持莫雷。 ” 肖华还表示，作为一个有价值观念价值体系的机构，“我想明确声明……莫雷是受支持的，他能执行他的言论自由权，这就是（我们的）支持。”