特朗普中美谈判前夕再提香港“希望出现非常人道的解决方法”

美国总统特朗普在中美重新举行经贸谈判的前夕，再度提出香港问题，他表示希望香港出现一个“非常人道的解决方法（very humane solution）”。他同时又赞扬香港人了不起（great people），尽管他同时亦看到香港的示威人数开始减少。

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特朗普美东时间7日在白宫向记者简报中美经贸谈判时，不忘再次提出香港问题。他说：“我希望（对香港）有非常人道的解决方法，我希望这会发生，我们都知道香港十分重要，它对中国和全球而言都是世界第一流（topnotch）的，我看到那里有了不起的人，挥舞着美国国旗。”特朗普同时指出，示威人数比之前少了，似在质疑示威是否渐渐失去动力。

特朗普在反送中示威之初时反应冷淡。美国CNN上周更引述消息人士，指6月18日特朗普与习近平通电话时表示，随着贸易谈判的进展，他将对香港示威保持沉默。

但特朗普8月突然态度转变，首度将香港问题跟中美贸易谈判挂钩，指中方若想贸易谈判达协议，应先以“人道方式”解决香港问题，并促中国国家主席习近平跟示威者见面。

另外，英国外相蓝韬文（Dominic Raab）周一会晤美国国务卿蓬佩奥时，两人亦就香港问题交换意见。

至于在本周即将举行的中美经贸谈判，特朗普说：“我们认为有机会取得实质进展。”但他说不会满足于达成局部协议。彭博早前报道，由于看到美国国内弹劾案对未来总统选情的影响，中国的谈判政策将会收窄目标，例如结构性改革和国家贴补政策的问题，将不会成为这次谈判的议题。特朗普不会满足局部协议的说法，似乎驳斥彭博的报道不实。