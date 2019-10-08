继“小熊维尼”之后 中国再禁止播放《南方公园》

美国动画情景喜剧剧集《南方公园》制作人10月7日通过社交媒体推特向中国“正式道歉”。此前，《南方公园》第23季的第2集《中国乐队》（Band in China）因内容审查没有通过，在中国网络遭到全面封杀。目前，该剧集的全部23季已经被清空。法新社援引《好莱坞报道者》说，《南方公园》制作人的这份“道歉”声明有讽刺意味。

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根据剧情介绍，《中国乐队》通过剧中人物兰迪嘲讽美国的电影和电视节目为了中国市场而刻意迎合中国的审查制度，并将小熊维尼、劳改营、第十四世达赖喇嘛、中国器官移植、黑衣示威者与警察对峙（暗指香港民主抗争）、水炮车等内容反应在剧情中。剧中人物兰迪的儿子斯坦想要组建乐队，娱乐公司老板建议他到中国发展，但要面对中国的言论审查。结果，斯坦被告知，歌词中不能提及达赖喇嘛、器官等字样，因为这不符合中国的要求。

兰迪不得已跟中国私下达成协议，杀害了小熊维尼以获得中国市场份额。而斯坦不愿意违心进入中国市场，最终放弃了乐队计划。

《南方公园》 制作人特雷·帕克（Trey Parker）和马特·斯通（Matt Stone）在这份“道歉”声明中说：“跟NBA一样，我们欢迎中国的审查进入到我们的家里和我们的心里。我们对金钱的喜爱胜过自由和民主。习近平看上去一点儿也不像维尼熊。请在星期三晚上10点收看我们的第300集。伟大的中国共产党万岁！祝愿今秋粮食丰收。中国，现在满意了吧？”

跟NBA不一样的是，《南方公园》制作人的这份“道歉”声明被认为是另类的道歉，文中充满喜剧感觉，还顺便给作品做了广告。

这份“道歉”声明之所以提到NBA，是因为NBA休斯顿火箭队总经理莫雷10月5日发推文“为自由而战，和香港站在一起”。 “推文事件”继续在中国引发愤怒情绪。

中国官方的中央电视台体育频道10月8日再度发表声明，决定立即暂停NBA季前赛（中国赛）目前的转播安排，“立即排查涉及NBA的一切合作交流”。

中国外交部发言人耿爽在10月8日的例行记者会上回答记者相关提问时说，跟中方开展交流与合作“却不了解中国的民意，这是行不通的”。