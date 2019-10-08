美国会议员斥责NBA为了钱出卖人权允许中国惩罚美国公民恶心

休斯敦火箭队总管莫雷(Daryl Morey)在推特发文声援香港示威后，火箭队遭到中国封杀，NBA总裁肖华(Adam Silver)表示将前往中国求和。多名国会议员则斥责NBA为了钱出卖人权，并呼吁NBA取消中国的表演赛。

广告 继续浏览后续

这场争议起于莫雷4日在推特发文表态支持香港争取民主的示威者，他事后迅速删文并澄清无意冒犯任何中国球迷，但已经对该队与中国的营利关系造成损害，包括中国篮协停止合作、中国赞助商撤资，央视也不转播火箭队赛事。

NBA发言人巴斯(Mike Bass)6日对莫雷推文表示遗憾，他称莫雷看法不代表火箭队或NBA，但他也说莫雷有权表达他的看法。

联邦参议员赛斯(Ben Sasse)发声明表示：“篮球迷与广大美国民众对当前情况应该无庸置疑：NBA想要钱，中国共产党要求他们不得承认最基本的人权；NBA则发出金钱至上的声明回应。”

参议员卢比奥(Marco Rubio)直指NBA作法“恶心”，称NBA将莫雷“抛到公共汽车底下以取悦中共政府”指出“他们为了NBA得以进入中国，允许中国以言论为由惩罚一名美国公民，真是荒唐。”他也提到NBA享有美国四大运动联盟最进步的名誉，有许多NBA运动员、教练和高层经常对政治热议话题直言不讳。他警告中国规范美国言论的行动相当危险，而这正在NBA上演。

参议员霍利(Josh Hawley)致函NBA总裁肖华与30个NBA队伍老板，呼吁“NBA与其业主应该即刻改变方针，向莫雷道歉并取消所有中国表演赛，直到香港危机出现和平决议为止。”霍利在信中表示：“切记有些事比金钱更重要，勿忘您的责任。您可能不认为您的团队是美国产业，但无论您怎么想，您的一言一行在世界看来就代表美国。美国的组织帮助最残暴的政权、消弭异议并追求利润，令人发指。”