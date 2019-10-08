美国宣布将对新疆侵权官员实施签证限制

法新社华盛顿消息，美国国务卿蓬佩奥10月8日宣布对在新疆压制维吾尔等穆斯林少数民族的中国政府官员和其家庭成员施行签证限制。声明没有说明受限的数额和哪些官员将受到签证限制。蓬佩奥还表示，中国必须结束严厉的监视和镇压，释放所有被任意拘留的人。

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法新社华盛顿消息，美国国务卿蓬佩奥10月8日宣布对在新疆压制维吾尔等穆斯林少数民族的中国政府官员和其家庭成员施行签证限制。声明没有说明受限的数额和哪些官员将受到签证限制。蓬佩奥还表示，中国必须结束严厉的监视和镇压，释放所有被任意拘留的人。

蓬佩奥发表书面声明说，那些据信对拘禁或虐待维吾尔人、哈萨克人或其他中国新疆穆斯林少数族群成员负有责任或参与其中的中国官员将受到签证限制。他们的家属也有可能受到签证限制。

美国商务部星期一宣布海康威视等28家公司列入出口管制的实体名单。蓬佩奥说，国务院的这些签证限制是对商务部宣布的这项决定的补充。被商务部制裁的这些实体包括公安部门和商业公司，他们卷入了中国的监视、拘押和压制行动。

蓬佩奥在声明中说：“中国政府在新疆维吾尔自治区针对维吾尔人、哈萨克族、吉尔吉斯族(中国称柯尔克孜族)和其他穆斯林少数族群成员实施了高度压制性的行动，包括在拘禁营内的大规模拘押、无所不在的高科技监视、对文化和宗教认同表达的严酷控制，以及强迫人们从海外回到中国，面对经常是危险的命运。”

蓬佩奥说：“美国呼吁中华人民共和国立即结束在新疆的压制，释放所有那些被任意拘押的人，并停止强迫居住在海外的中国穆斯林少数族群成员回国面对难测命运的做法。保护人权具有根本的重要性，所有国家都必须遵守其人权义务和承诺。美国将继续审议其回应这些侵权行为的权威。”

法新社记者表示，再有几天美国将与中国恢复贸易谈判，华盛顿在给北京方面施加更大的压力。

美国将中国实体列入黑名单 北京抗议

美国将28个中国实体列入黑名单 原因是涉及打压新疆穆斯林。 中国外交部发言人回应新疆问题称，“新疆不存在美国所称的所谓的人权问题，有关指责是美国为干涉中国内政蓄意制造的借口。” 耿爽称，“美国以所谓人权问题为借口，将中国新疆维吾尔自治区公安厅、新疆生产建设兵团公安局等机构以及八家中国企业列入管制实体清单，实施出口限制。这种行径严重的违反了国际关系基本准则，干涉中国内政，损害中国利益，中国对此表示强烈不满和坚决反对。”

美国商务部10月8日表示，将28个中国公安机构和公司列入贸易黑名单，其中包括视频监控公司海康威视，因为他们涉及打压新疆穆斯林和其他以穆斯林为主的少数民族。

商务部的文件显示，被列入“实体名单”的包括新疆维吾尔自治区人民政府公安局和其19个下属机构，以及8家商业公司，包括海康威视、大华科技、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、美亚柏科、溢鑫科技和依图科技。

文件指出，“这些实体在中国对维吾尔族、哈萨克族和其他穆斯林少数群体实施镇压、大规模任意拘留和高科技监控的过程中涉及侵犯和践踏人权的行为。”

美国官员表示，这一决定与本周的贸易谈判无关。在未经政府批准的情况下，被列入“实体清单”的机构或公司被禁止与美国公司交易，故该名单又被称为贸易黑名单。

美国商务部长罗斯在声明中表示：“美国政府和商务部不能也不会容忍对中国境内少数民族的残酷镇压。”

海康威视的全名是杭州海康威视数字技术股份有限公司，市值约420亿美元，是全球最大的视频监控设备制造商之一。路透社报道称，海康威视70亿美元的营收中，近30%来自海外。

今年4月，美国一个两党议员组成的小组敦促对参与新疆监控的中国公司采取行动，称这些公司“共谋侵犯人权”，其中特别提到了海康威视和大华科技。

据人权机构统计，约100万维吾尔人被关进了集中营。中国政府称，这些机构是再教育中心。但批评人士说，官方借此消除穆斯林的族裔认同和宗教信仰。

美国国务卿蓬佩奥上个星期在梵蒂冈说：“国家实行绝对统治，政府就会要求自己的民众信仰政府而不是上帝。这就是中国把100多万维吾尔穆斯林关进拘押营的原因，这就是中国把基督教牧师投入监狱的原因。”