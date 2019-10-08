被指涉打压穆斯林少数族群 美国将28个中国机构列入“实体清单”

美国商务部在周一宣布，把28个包括中国公安机构和公司在内的实体列入“黑名单”中，因为他们涉及打压新疆和其他地区以穆斯林为主的少数民族。

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根据美国商务部公布的文件显示，被列入美方“实体清单”的包括新疆维吾尔自治区人民政府公安局和其19个下属机构。与此同时，还有8家中国商业公司同样被列入“清单”当中，包括海康威视、大华股份、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、美亚柏科、溢鑫科技和依图科技。这些企业在被列入“实体清单”后，美国政府即可限制对这些机构出口、进口或经美国转口在 EAR（Export Administration Regulations）清单上的项目。从事这些贸易活动的机构因此需要获得美国政府的额外批准。此次被美方纳入“实体清单”的商汤、旷视、海康威视等都是中国著名的 人工智能（AI ）科技公司。海康威视的全名是杭州海康威视数字技术股份有限公司，市值约420亿美元，也是全球最大的视频监控设备制造商之一。路透社报道称，海康威视70亿美元的营收中，近30%来自海外。

美国商务部的文件指出，“这些实体在中国对维吾尔族、哈萨克族和其他穆斯林少数群体实施镇压、大规模任意拘留和高科技监控的过程中涉及侵犯和践踏人权的行为。”商务部长罗斯（Wilbur Ross）在文件中强调：“美国政府及商业部无法、也不会容忍在中国境内，少数族群遭受的残酷压迫。”罗斯表示，这一最新作法能确保在充满个人自由、自由企业环境所培育出的美国科技，不会被用来压制毫无防备的少数族群。今年4月，43位来自民主和共和两党的美国联邦参、众议员就曾联名致函给国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）等3位高层官员，呼吁特朗普政府针对中国大规模扣押维吾尔及其他少数族群，制裁中国政府高官与中国企业。当时这封信中就有点名海康威视及大华股份。

美国官员表示，商务部的这一决定与随后将于周四展开的美中第13轮高阶层经贸谈判不存在联系。但显然，华盛顿的此举将引发中方的不满及可能到来的反制措施。这也是继今年5月以来，美方以国家安全和外交政策威胁为由，将与电讯巨头华为有关的100多个个人和组织列入“实体清单”后，美方以人权名义对华科技公司采取的这一措施。联合国相关报告曾在去年8月披露称，约100万维吾尔人等穆斯林族群被关进了新疆的“再教育营”。包括蓬佩奥等美方官员曾多次批评中方的这一民族政策。蓬佩奥曾于上周在梵蒂冈呼吁，“国家实行绝对统治，政府就会要求自己的民众信仰政府而不是上帝。这就是中国把100多万维吾尔穆斯林关进拘押营的原因，这就是中国把基督教牧师投入监狱的原因。”

面对来自国际社会的批评和指控，中国外长王毅曾在出席联合国安理会9月的部长级辩论时提出，“美国等个别西方国家不顾基本事实，出于政治目的，攻击抹黑中国在新疆为预防性反恐和去极端化所采取的正当举措，中国对此坚决反对，国际社会也不会认同”。此外，中国外交部发言人耿爽周二回应称，“美国以所谓人权问题为借口，将中国新疆维吾尔自治区公安厅、新疆生产建设兵团公安局等机构以及八家中国企业列入管制实体清单，实施出口限制。这种行径严重的违反了国际关系基本准则，干涉中国内政，损害中国利益，中国对此表示强烈不满和坚决反对。”

而针对美国商务部的这一最新决定，现已有旷视科技、海康威视和大华股份等8家中企纷纷作出回应。10 月 8 日沪深股市开盘前，海康威视、大华股份相继发布公告称，拟披露重大事项，临时停牌。海康威视高级副总裁、董秘黄方红第一时间作出回应，“强烈反对美国商务部把公司纳入‘实体清单’”，并称“这个决定没有事实根据，呼吁美国政府本着公平、公正、无歧视的原则，重新进行审视，将海康威视移出实体清单”。大华股份也发布公告称，“必须指出，美国政府的这个决定实质上也将严重损害美国本土企业和众多行业参与者的利益，将采取所有合理、恰当的救济方案，以维护公司和合作伙伴的权益。同时，公司将实施各方面的应对预案，公司有能力持续、稳定地为客户提供优质的产品和服务。”