是否调查拜登父子贪腐指控 中国外交部：无意干涉美国内政

有记者在中国外交部周二的例行记者会上提问，中方是否会应美国总统特朗普的近日呼吁，对被指在中国涉及贪腐问题的美国民主党总统候选人热门拜登父子展开调查，对此，外交部发言人耿爽回应称，中国政府无意干涉美国内政。

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近日，因被指涉嫌滥用总统权力向乌克兰总统泽连斯基施压，要求乌方调查其政敌拜登家族在该国涉嫌贪腐指控的，特朗普曾多次向媒体表示，呼吁乌克兰和中国对拜登家族在当地涉及的贪腐指控展开调查。特朗普指责拜登的儿子亨特·拜登曾于2013年，利用陪同时任美国副总统的父亲访华的机会为他的基金获得了来自中方银行15亿美元的投资。特朗普口中的涉事基金被指是渤海华美（BHR Partners），根据中国方面的公开资料显示，亨特·拜登是渤海华美的董事。该公司成立于2013年12月，注册资金为人民币3000万元，约合400万美元。特朗普还告诉媒体说， "拜登的儿子可以带着15亿美元的基金离开中国，但是世界上最大基金却无法从中国撤资。此人去中国举行一次简短会议，搭乘的飞机竟然是'空军二号'，我认为这是一件可怕的事情。"

亨特·拜登则否认有任何不当行为存在。他的发言人强调，亨特仅购买了该基金10%的股权，实际价值42万美元，并在他父亲2017年卸任前都是无薪的董事会成员。目前还没有明确的证据可以证实，特朗普针对亨特·拜登在中国获资15亿美元的指控。他口中的这一数字来源被指是2018年，美国右翼保守派记者施怀泽(Peter Schweizer)曾经在《秘密帝国：美国政治阶层是如何隐藏腐败并使家人和朋友中饱私囊的》一书中援引了《华尔街时报》2014年的报道。该报道引述中国银行一发言人称，渤海华美有意融资15亿美元用于投资中国境外的市场。而面对来自特朗普及其支持者的双重指控，拜登竞选团队也给予坚决否认。

拜登竞选团队的副经理贝丁菲尔德(Kate Bedingfield)在一份相关声明中强调，特朗普“正在拼命寻找已经被揭穿的阴谋论”。拜登本人也还在最新于《华盛顿邮报》刊登的一片评论文章上警告特朗普称，“你无法摧毁我，也摧毁不了我的家庭，大选即将到来，我将像击鼓一样打败你。”拜登表示，特朗普最近违反法治的行为是他公开呼吁中国干预美国大选。他称，此举是如此让人愤慨，他还指责说，很明显，特朗普认为当总统是个自由通行证，可以做想做什么就做什么，无须负责。拜登并强调，特朗普利用国家最高职位推进个人政治利益，而不是国家利益。

据路透社报道显示，当耿爽在周二的例行记者会上被问及特朗普建议中国调查拜登父子所涉及的贪腐指控时，他回应称，中国一向坚持不干涉他国内政，中国政府也无意介入美国内政。耿爽称，我们对此的态度明确。