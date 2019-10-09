中国抨击NBA:成美国干预内政的新工具 态度反复只为钱

NBA涉港言论风暴持续发酵。从初始的“深感遗憾”到随后发布的“不会道歉”，NBA面临中国官方和支持香港民主运动国际舆论的双重夹击。这种态度的反转让中国官方媒体感到愤怒，周三，多家媒体通过评论抨击NBA总裁萧华拒不道歉的最新表态，谴责“NBA成为美国干涉香港事务的最新工具”。

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人民日报周三在一篇社评中指出，NBA此前发布的，对莫雷涉港言论“深表遗憾”的公告属于“甜言蜜语”，“只贪图中国市场的利润，希望避免在中国市场出现利润大出血”，而非真心。文章把NBA总裁萧华随后支持言论自由的澄清公告定性为“美国插手香港的新工具”。人民日报用英文向莫雷发问：“如果暴徒在休斯顿的地铁里点火，你还会与他们站在一起吗”？文章下方出现率较高的回复称，“首先休斯顿没有地下铁，只有轻轨；其次如果美国出现独裁政权，如果公开发布反政府言论就会让你面临牢狱之灾，或者直接死亡，那么答案是肯定的”。也有众多评论认为“美国的自由不是所有人的自由”，并提到美国发起或参与的近期战争以及斯诺登和阿桑奇的例子。

环球时报在同一天谴责NBA“向（美国的）政治正确妥协”，强调“现如今能转圜的余地很少了”。央视与腾讯已经叫停湖人和篮网周四与周六的两场比赛播放，中国篮协也已宣布与火箭切断来往。