克什米尔争端下 习近平支持巴基斯坦核心利益

中国国家主习近平10月9日在北京与巴基斯坦总理伊姆兰·汗会面时表示，支持巴基斯坦核心利益。巴国的核心利益包括克什米尔，而习近平即将与印度总理莫迪举行非正式峰会。

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根据新华社报导，习近平在北京人民大会堂与伊姆兰汗及巴国访团会面时说，巴基斯坦是中国全天候战略合作伙伴，中巴互为“铁杆”朋友，在涉及彼此核心利益及重大关切问题上，始终互相支持。

习近平说，中国把巴基斯坦置于中国外交优先方向，无论国际地区形势如何变化，中方都坚定支持巴方维护国家主权和民族尊严，支持巴方根据本国国情自主选择发展道路。

由于巴基斯坦的核心利益包括克什米尔，且最近正寻求国际支持反对印度废除赋予克什米尔特殊自主地位的宪法第370条，习近平虽未明指克什米尔，但强调中巴之间的紧密关系，也说要在双方核心利益上相互支持，明显站在巴基斯坦这一边。

在克什米尔问题导致中印关系低荡下，印度与中国10月9日宣布，习近平将于11、12日访问印度，与莫迪（Narendra Modi）在南部观光胜地马马拉普拉姆镇（Mamallapuram）举行第2次中印非正式峰会，但10月9日先与伊姆兰汗（Imran Khan）会面。

在访问印度前夕，习近平重申对巴基斯坦的支持，似乎并不在意会因此破坏与莫迪的会面气氛。

中国在联合国及联合国安理会公开支持巴基斯坦对印度废除克什米尔特殊自主地位的立场，甚至主导安理会召开克什米尔问题闭门会议，让印度相当不满。

印度对中国“一带一路”倡议下的中巴经济走廊计划经过巴基斯坦控制的克什米尔非常不满，因此拒绝参加“一带一路”。