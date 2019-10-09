出口跌了九成 法国前经济部长要求封禁中国蜂蜜

如今对蜂蜜颇有钻研的法国前经济部长蒙特布尔对中国生产并输往世界的蜂蜜心生警惕：在众多农民的呼声之下，他在日前呼吁政府需要考虑禁止从中国进口蜂蜜，以此来应对“中国的贸易保护主义”。

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在10月9日星期三披露的一封写给法国负责欧洲及外交事务的国务秘书的信件中，蒙特布尔表示：法国向中国出口的蜂蜜在2017-2018年之间猛烈下跌，然而中国蜂蜜却保持高水平向法国输送，2017年达到4211吨，这大约是法国蜂蜜消费的10%，仅次于乌克兰产和西班牙产蜂蜜。

蒙特布尔目前已经是“蓝白蜂巢”这个蜂蜜品牌的创始人兼主席，他的这封信还附了由法国蜂蜜工会的一份技术报告，当中指出法国蜂蜜整体而言出口艰难，2017-2018年之间在量上减少13%，在价值上减少16%。如果仅仅是整体下跌倒也罢了，但单单对中国出口蜂蜜量减少91%，在价值上减少85%。蒙特布尔认为，这是因为中国政府执行保护主义限制措施，尤其是2017年开始，法国蜂蜜由于中国要求的“截至目前都没有被批准”的健康卫生证明而遭受比腰斩更严酷的挫折。蒙特布尔表示，要么政府尽快让“北京方面结束法中两国双边贸易当中，中方采取的保护主义政策”，要么“欧委会就要对中国蜂蜜采取封禁措施，阻止中国蜂蜜进入欧洲市场”。