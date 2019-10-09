网民照片拍到疑似警察假扮“蒙面暴徒”有份打砸地铁站设施

警察乔装蒙面示威者逮捕示威者，近月来已是“屡建奇功”，但有网民昨日（8日）拍到有疑似警员乔装蒙面暴徒在已经关闭的上水车站内的视频，他们施施然在车站内溜达，一点都没有慌张的态度，看到有人拍摄，更举起警察专用的强光灯照射摄影者。

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从网上的视频可见（https://www.youtube.com/watch?v=zto6sD8VZTU

），车站内至少还有两名黑衣“暴徒”打扮的人。有网民怀疑有警员乔装“蒙面暴徒”在有些已经关闭的车站内打砸站内设施，然后嫁祸示威者。

有网民8日在已经拉下铁闸的上水车站，发现站内竟然有蒙面黑衣男子，打扮与示威者装束一模一样，隔着铁闸与街坊对骂。由于港铁昨提早收车停止服务，该站已由港铁职员落闸，理应只有港铁职员及警方才能够进入。

有路过该站用手机拍片的街坊追问该名蒙面男子：“为什么你会在里面？”疑似乔装警即喝斥街坊走开，之后不断用与警方配备相似的强光灯照射镜头。该疑似乔装警更一度举起胡椒喷剂威胁喷射闸外途人。

上载的视频可以看到，举起警方惯常使用的强光灯照射街坊的蒙面男子身旁，有一名白衣男子，他们两人身后接近入闸机的方向，也有两名全身黑衣示威者打扮的男子。他们不但毫不惧怕警察围捕，更是态度嚣张地与街坊对骂，路过途人莫不啧啧称奇。

自发生反送中运动以来，警方被多次揭发派出乔装警员“执法”，但一直遭舆论及公众质疑有份参与煽动示威者作出暴力行为，有份参与甚至带头进行破坏。警务处副处长邓炳强早前回应指，派出乔装警是“警方采取情报主导的行动，但确保不会挑起事端、做违法行为。”有组织罪案及三合会调查科高级警司李桂华亦指，乔装警员不会主动带头违法。连日来的示威行动，有示威者打扮的人击烂车站内的设施，如购票机、入闸机等，警方就多次出稿谴责示威者是“暴徒”。