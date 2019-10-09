美限制新疆镇压负责官员及家属签证 中国要求立即纠正

美国将对在“监禁或虐待新疆地区少数民族行动当中负责或同谋”的中国党政官员和其家属进行签证限制，中国外交部要求美方立即纠正。

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10月7日，美国国务院宣布，将对监禁或虐待新疆穆斯林少数民族群体负有责任的中国党政官员和其家属实行签证限制。对此，中国外交部在10月9日驳斥这属于严重干涉中国内政，中国坚决反对。

中国外交部发言人耿爽在当天的例行记者会上表示，新疆的反恐和去极端化举措，为的是“从源头上，预防极端主义和恐怖主义的滋生”，“符合中国法律，符合国际实践”，这些举措“受到2500万新疆各族人的支持”。他谴责美国“罔顾事实，污蔑抹黑中国，蓄意制造干涉中国内政的借口，干扰新疆反恐”，并要求美国撤销有关决定。

美国国务卿蓬佩奥在相关签证限制通告中进行了详细介绍。他表示，中国政府系统施行针对新疆自治区内部包括维吾尔，哈萨克，吉尔吉斯等少数民族的高度镇压政策，其中包含大规模拘押，高密度高科技监视，严苛的文化表述与宗教管控，强迫个体回到中国并面临危险命运。对此，他宣布美国对中国官员及家属的签证限制有：中国党政官员如果被认为负责，或者同谋了针对新疆地区维吾尔，哈萨克，或其他穆斯林少数族群的监禁或虐待，那么其与其家属将面临签证限制。此番政策与此前宣布的美国商务部针对28个中国实体的出口管制清单互相完善。