被踢爆妻子已有美国绿卡总警司谢振中突被“放大假”

自反送中风波以来，一直为北京效力至肝脑涂地的香港警方，其中一名每日“电视之星”公共关系科总警司谢振中，被网民踢爆妻子已在美国取得临时绿卡之后，突然被放大假两周，而且未有复工日期，而近日积极向美国方面提供侵犯港人人权和打压示威自由人士名单的学运领袖黄之锋，已经特别就谢Sir这个情况向美方通报。

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警方几乎每日下午召开的电视记者会，谢振中都是主角，身为香港警方这三个多月来的发言人，其相貌和名字已是家传户晓，但有网民在10月3日却踢爆这个香港警察的样版人物，妻子原来在美国已经取得临时绿卡（conditional green card），而谢Sir本人也将凭藉夫妻关系申请绿卡。

凑巧得很，警方在昨天（8日）举行的记者会上，就失去了谢Sir的踪影，记者们查询警方公共关系科，获得的回应指，谢总警司放假两个星期，但没有说明何时复工再度亮相记者会，而根据苹果日报一专栏报道，黄之锋已经在10月2日回应网民要求，迅速将谢Sir一家的情况通报美方当局。黄之锋在社交网页面书发文称：“已同华盛顿那边讲了，希望鼓励谢振中全家世世代代留在大湾区，做个勇敢的中国人。”

黄之锋早前获邀到华盛顿在国会作证，支持美国国会通过香港人权和民主法案。在该法案下，任何侵犯港人人权包括打压示威者自由者，都将被列入入境美国的监察名单，他们在美的资产也将被冻结，一如在新疆侵犯维吾尔人人权的自由的官员。

事实上，要求谢振中留在大湾区并非黄之锋的意见，而是香港著名撑警人士何君尧的概念。立法会议员何君尧早前建议，为了防止警察子女因为父母的职业关系而在学校受到同学欺凌，可以将他们统统送上大湾区上学。

谢振中在三个多月的记者会上，对警察涉嫌的暴行，大多轻描淡写推卸得一干二净，例如警察实弹击中青年左胸部位，谢总警司却指中枪部位是“肩膀”；又例如8月底有警察举枪指向人群并一脚踢开跪地市民，谢Sir却说成“他用脚推开”该人。

根据苹果日报一专栏报道，谢Sir在公共关系科任期到本年底完结，正常情况下将调到其他新职务，港人恐怕将来再难以在电视上看到谢总警司面不红气不喘的为同袍们提供口舌服务了。